Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng được nghỉ chờ hưu từ ngày 1-11-2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trong suốt 43 năm công tác, cống hiến cho Quân đội và lực lượng Bộ đội Biên phòng; nhấn mạnh: Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến là cán bộ có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; luôn tận tụy, trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi các chủ trương, biện pháp phù hợp, nỗ lực hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ thống lý luận cơ bản về nghiệp vụ công tác biên phòng, xây dựng chính sách, pháp luật về biên giới và biên phòng. Những đóng góp đó được khẳng định trong thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Đại diện chỉ huy các cơ quan thuộc Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến.

Đối với công tác điều hành sau bàn giao, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu lãnh đạo Bộ Tham mưu duy trì nền nếp, điều hành hoạt động chặt chẽ, thông suốt; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tham mưu tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ để đồng chí hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.