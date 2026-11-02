Đảng ủy xã Đại Hoàng trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 và công bố Quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn

Lãnh đạo Đảng ủy xã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026, lãnh đạo Đảng ủy xã cho biết: Đợt này, Đảng bộ xã Đại Hoàng có 19 đồng chí đảng viên vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng, 50 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, kiên trì và bền bỉ không ngừng nghỉ trong suốt chặng đường cách mạng vừa qua của các đảng viên.

Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt và trong các phong trào tại địa phương.

Lãnh đạo xã Đại Hoàng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Mỗi Huy hiệu Đảng được trao tặng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, của Chi bộ và của toàn Đảng bộ xã Đại Hoàng, là biểu tượng cao đẹp về bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ noi theo.

*Sau Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Đảng ủy xã Đại Hoàng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2026.

Theo đó, trong tháng 10, Đảng bộ đã tổ chức Công bố quyết định thành lập 9 Chi bộ trực thuộc mới sau khi kết thúc hoạt động của Chi bộ các cơ quan Đảng và Chi bộ cơ quan UBND xã. Hoàn thành đánh giá, xếp loại 48 cán bộ (100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn…

Cùng với đó, đã tiến hành số hóa thành công 893/1.110 bộ hồ sơ đảng viên (đạt 80,4%). 100% Chi bộ (33/33) đã mở tài khoản chuyên dùng nộp đảng phí không dùng tiền mặt. Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Thanh niên; gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà, hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ năng số cho người dân.

Trong phát triển Kinh tế - Xã hội: Toàn xã thu hoạch lúa và hoa màu vụ Mùa đúng khung thời vụ; không phát sinh dịch bệnh chăn nuôi lớn.

Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác cải cách hành chính có bước chuyển tích cực. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã tiếp nhận 662 hồ sơ (100% trực tuyến); tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,5%.

Phát huy kết quả đạt được, trong tháng 11, xã Đại Hoàng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thường lệ HĐND xã cuối năm 2026. Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Phát động thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cùng với đó, chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2026; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước cho năm 2027; chủ động phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và các phương án thiên tai. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường…

*Cũng tại hội nghị, UBND xã Đại Hoàng tổ chức tổng kết công tác bầu Trưởng thôn trên địa bàn toàn xã.

Lãnh đạo xã Đại Hoàng trao Quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, công tác bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ từ khâu chuẩn bị, tập huấn, bố trí nhân lực, bảo đảm điều kiện tổ chức đến giới thiệu nhân sự và tổ chức các cuộc họp cộng đồng dân cư.

Thông qua công tác bầu Trưởng thôn, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư tiếp tục được phát huy; quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm, góp phần củng cố tổ chức ở thôn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền cơ sở với Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Kết quả, toàn xã có 11/11 thôn tổ chức bầu Trưởng thôn với xác nhận trúng cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đều được trên 52% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn tán thành.

Trong 11 Trưởng thôn mới được bầu có 10 nam, chiếm 90,9%; 9/11 người được bầu là đảng viên. Về độ tuổi, người cao tuổi nhất sinh năm 1959, người trẻ tuổi nhất sinh năm 2001. Về trình độ văn hóa, có 7 người đạt trình độ 12/12; về trình độ chuyên môn: 1 người có trình độ Đại học, 1 người có trình độ Cao đẳng, 3 người có trình độ Trung cấp, 1 người có trình độ Sơ cấp.

Nhìn chung, công tác tổ chức bầu Trưởng thôn trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.