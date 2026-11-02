Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện than công suất dưới 200 MW

Ngày 30/10/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2887/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy nhiệt điện than có công suất dưới 200 MW năm 2026.

Theo quyết định, khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy này là 0-2.230,51 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT. Trong đó, mức giá tối đa được xác định là 2.230,51 đồng/kWh.

Bộ Công Thương xác định mức giá tối đa của khung giá phát điện năm 2026 trên cơ sở các thông số kỹ thuật và chi phí nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện than dưới 200 MW.

Khung giá phát điện nhiệt điện than dưới 200 MW năm 2026 tối đa 2.230,51 đồng/kWh. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, công suất tinh được sử dụng trong tính toán là 98.441 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 2.705,41 kCal/kWh; nhiệt trị than (HHV) là 3.784 kCal/kg.

Giá than làm cơ sở tính toán được xác định ở mức 1.726.715 đồng/tấn, bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt và chi phí điều hành, giao than.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Điện lực số 61/2024/QH15, Nghị định số 351/2026/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư số 09/2025/TT-BCT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2025/TT-BCT. Việc phê duyệt cũng căn cứ đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các văn bản số 2594/EVN-KDMBĐ ngày 11/5/2026 và số 5830/EVN-KDMBĐ ngày 13/10/2026.

Theo Quyết định số 2887/QĐ-BCT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị phát điện căn cứ khung giá được phê duyệt để ký kết hợp đồng mua bán điện, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2026. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc EVN và thủ trưởng các đơn vị phát điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.