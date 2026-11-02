Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Tại buổi thăm, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng thông tin với Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, đối ngoại của Thái Lan; quan hệ Việt Nam-Thái Lan và kết quả công tác của Đại sứ quán thời gian qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan cơ bản có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt với xã hội sở tại, tích cực đóng góp vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Các hội đoàn duy trì hoạt động thiết thực, hiệu quả và luôn hướng về quê hương, đất nước. Đại sứ quán phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, hội đoàn chăm lo công tác cộng đồng, bảo hộ công dân, phát huy vai trò cầu nối của kiều bào.

Các đại biểu dự buổi gặp.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trong nước, bày tỏ niềm tự hào về đất nước, dân tộc, nhất là những ấn tượng về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ thực tiễn công tác tại Thái Lan và sống, làm việc tại các quốc gia khác, Đại sứ khẳng định đối ngoại quốc phòng luôn là một trong các trụ cột quan trọng, góp phần thiết thực củng cố, phát triển quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành cho đoàn sự đón tiếp thân tình, chu đáo; khẳng định những thông tin Đại sứ chia sẻ giúp đoàn hiểu rõ hơn tình hình nước sở tại, phục vụ thiết thực cho chuyến thăm.

Quang cảnh cuộc gặp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, nhận lời mời của Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng giữa hai nước, hai quân đội.

Thông tin về những kết quả nổi bật trong xây dựng Quân đội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân. Thực hiện các nghị quyết của Đảng và Đảng bộ Quân đội, toàn quân đã cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu được nâng lên, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, sản xuất nhiều chủng loại vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, góp phần nâng cao khả năng tự chủ trong bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng các thành viên đoàn và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Nhấn mạnh những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Thái Lan, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5-2025; năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Các chuyến thăm cấp cao thời gian qua, trong đó có chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tháng 9-2026, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trong tổng thể quan hệ đó, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; đào tạo; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng và lực lượng thực thi pháp luật trên biển; phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan phát huy vai trò cầu nối giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Quốc phòng các giải pháp thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.