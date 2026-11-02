Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò đảng viên ở khu dân cư

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Trung Hạ.

Chi bộ thôn Trung Hạ hiện có 87 đảng viên, trong đó 86 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị; 20 đảng viên được miễn sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 10/2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Trong tháng 10, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Trung Hạ cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Chi bộ tổ chức các cuộc họp liên tịch triển khai nhiệm vụ, tham gia tập huấn nghiệp vụ, nghiêm túc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng cho 1 quần chúng ưu tú. Việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, hướng dẫn thu, nộp đảng phí trên hệ thống và rà soát, làm sạch dữ liệu hồ sơ đảng viên được triển khai tích cực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 của Chi bộ thôn Trung Hạ.

Trên lĩnh vực kinh tế, chi bộ lãnh đạo Nhân dân duy trì sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và các ngành nghề dịch vụ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và những kết quả Chi bộ thôn Trung Hạ đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức đảng ở khu dân cư trong lãnh đạo, tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên và tạo nguồn phát triển Đảng.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong các phong trào thi đua, tích cực vận động Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Từ đó, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng thôn Trung Hạ ngày càng phát triển.

Sau buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026, Chi bộ thôn Trung Hạ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 1 quần chúng ưu tú. Việc kết nạp đảng viên mới không chỉ bổ sung lực lượng cho chi bộ mà còn tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.