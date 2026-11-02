Bà Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bà Nguyễn Thị Loan sinh ngày 8/5/1975, quê quán xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Loan có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý đất đai, Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Loan từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình; Bí thư huyện ủy Phú Bình...

Từ ngày 6/3/2025, bà Nguyễn Thị Loan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.