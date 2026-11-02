Xã Cổ Đô trao tặng Huy hiệu Đảng cho 165 đảng viên

Trong dịp này, Đảng bộ xã Cổ Đô có 165 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 49 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 với các mức tuổi Đảng: 65 năm (4 đồng chí), 60 năm (8 đồng chí), 55 năm (2 đồng chí), 50 năm (4 đồng chí), 45 năm (11 đồng chí), 40 năm (7 đồng chí), 35 năm (4 đồng chí) và 30 năm (9 đồng chí). Ngoài ra, 116 đồng chí được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2-9.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Hồng Đạt

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hải, đảng viên 35 năm tuổi Đảng, thuộc Chi bộ thôn Châu Sơn, bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của Đảng, các cấp ủy và chính quyền địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Dịp này, Đảng bộ xã Cổ Đô có 165 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Hồng Đạt

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân và gia đình mà còn thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những cống hiến của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; đồng thời là những tấm gương sáng, góp phần giáo dục, động viên thế hệ trẻ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã Cổ Đô ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên. Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng Đảng bộ xã Cổ Đô ngày càng phát triển vững mạnh.