Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách

Thuế cơ sở 8 tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế.

Tại xã Văn Lang, theo báo cáo của UBND xã, lũy kế đến giữa tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 5,4 tỷ đồng, bằng 233,3% kế hoạch cả năm 2026. Trong đó, các khoản tài trợ, hỗ trợ chiếm gần 3,6 tỷ đồng. Nguồn tài trợ, hỗ trợ đã góp phần bổ sung nguồn lực cho địa phương, nhất là khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Mã Ngọc Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lang, cho biết: Ngay từ đầu năm, xã đã tập trung rà soát các nguồn thu, phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý, kê khai và thực hiện nghĩa vụ ngân sách. Đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn, xã tăng cường tuyên truyền, vận động chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế. Về lâu dài, muốn có nguồn thu ổn định thì phải tạo điều kiện để sản xuất, kinh doanh phát triển, qua đó mở rộng và nuôi dưỡng nguồn thu cho địa phương.

Trong khi đó, tại xã Cường Lợi, tổng thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 1,4 tỷ đồng trên dự toán 3,5 tỷ đồng, bằng 40,24% kế hoạch cả năm 2026. Theo lãnh đạo UBND xã, địa phương đã tổ chức đấu giá đất, trong đó tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán thu. Tiến độ thu khoản này phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá. Vì vậy, tỷ lệ thu sau 9 tháng chưa phản ánh đầy đủ khả năng hoàn thành dự toán cả năm.

Nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh của Cường Lợi còn hạn chế. Toàn xã có 5 hợp tác xã nhưng chỉ 1 hợp tác xã hoạt động tốt. Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu ở quy mô hộ, nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu tại chỗ; thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định nhưng chưa tạo được nguồn thu lớn.

Bên cạnh việc tập trung thu các khoản từ đất, địa phương cần chú trọng phát triển sản xuất, củng cố hoạt động của các hợp tác xã, khuyến khích hộ kinh doanh duy trì và mở rộng hoạt động, từng bước đa dạng hóa nguồn thu ngân sách.

Thu từ sử dụng đất là nguồn thu chính của các địa phương.

Theo đại diện Thuế cơ sở 8, đơn vị quản lý 11 xã phía Bắc tỉnh, tổng thu ngân sách 9 tháng đạt trên 96 tỷ đồng, bằng 87,7% dự toán cả năm 2026. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp hơn 38,5 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán; lệ phí trước bạ đạt gần 14,2 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán.

Ông Hứa Hữu Hoài, Trưởng Thuế cơ sở 8, cho biết: Trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã rà soát, quản lý đầy đủ các nguồn thu phát sinh, tập trung đôn đốc thu hồi nợ và chống thất thu. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng chính sách thuế được tăng cường, nhằm vừa bảo đảm nguồn thu trước mắt, vừa tạo nền tảng nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Dù thu ngân sách 9 tháng đạt kết quả tích cực, nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn khi một số khoản thu chưa đạt dự toán, nợ thuế còn ở mức cao. Vì vậy, cơ quan thuế và chính quyền cơ sở cần tiếp tục rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, tăng cường chống thất thu. Cùng với đó, cần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng nguồn thu và bảo đảm nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững.