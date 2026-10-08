Loạt lãnh đạo bị bắt, chủ tịch bị khởi tố: Hành trình long đong của AZ Thăng Long

Một dự án long đong

Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại New City) nằm trên đường 32, tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức (Hà Nội), do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư.

New City vốn là dự án nhà ở thương mại nhưng trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần đình trệ, phải dừng thi công. Đến năm 2014, chủ đầu tư xin chuyển đổi dự án, bổ sung quỹ nhà ở xã hội. Đây là dự án nhà ở xã hội nằm trong gói tín dụng 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Dự án gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng (ký hiệu A1.1, A1.2, A2 và A3), với gần 1.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.500 người.

Cơ cấu sản phẩm gồm 264 căn hộ thương mại, 911 căn nhà ở xã hội để bán và 321 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại New City) gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng. Ảnh: Anh Nguyễn (chụp tháng 5/2023)

Dự án từng đặt mục tiêu hoàn thành, bàn giao nhà vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, công trình phải dừng thi công do thiếu vốn.

Sau đó, dự án được khởi động trở lại vào cuối năm 2020. Một số tòa nhà lần lượt được bàn giao cho khách hàng.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà ở xã hội tại dự án dự kiến hơn 14 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì 2%). Giá cho thuê dự kiến hơn 61.000 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm VAT).

New City từng được kỳ vọng trở thành nguồn cung nhà ở vừa túi tiền cho người có thu nhập thấp tại khu vực phía Tây Hà Nội. Thế nhưng, hành trình bán hàng của dự án lại khá đặc biệt.

Từ lần mở bán đầu tiên năm 2015 đến đợt mở bán thứ 26 vào tháng 4/2023, dự án đã trải qua một số lượng đợt mở bán hiếm thấy đối với một dự án nhà ở xã hội.

Sau 26 lần mở bán, theo thông tin được công bố, dự án vẫn còn 42 căn nhà ở xã hội chưa bán và 86 căn chưa cho thuê.

New City từng trải qua 26 đợt mở bán, nhưng vẫn còn căn nhà ở xã hội chưa bán, chưa cho thuê. Ảnh: Anh Nguyễn (chụp tháng 5/2023)

Trong quá trình triển khai, tòa A3 cũng từng trở thành tâm điểm phản ánh của khách hàng.

Đầu năm 2024, hơn 150 khách hàng mua căn hộ tại tòa A3 đã có đơn kiến nghị, phản ánh việc tòa nhà là công trình cuối cùng chưa hoàn thiện.

Theo hợp đồng, thời hạn bàn giao căn hộ được cam kết vào quý III/2022. Sau đó, chủ đầu tư thông báo lùi thời điểm bàn giao sang quý III/2023. Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2024, nhiều khách hàng vẫn chưa nhận được nhà.

Ngày 5/1/2024, trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, một số khách hàng đã tập trung yêu cầu chủ đầu tư giải quyết việc chậm bàn giao căn hộ.

Gần 300 khách hàng và khoảng 80 tỷ đồng tiền “chênh”

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Lương Song Hào (SN 1983, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - Công ty AZ Thăng Long), Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, TGĐ), Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, Phó TGĐ) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, Giám đốc sàn Mangala).

Theo cơ quan điều tra, vụ án được làm rõ qua quá trình xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ phương thức, thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán.

Tại tòa A3 của dự án, Hào và Trang bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh của khách hàng ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Tòa A3 của dự án dính lùm xùm về việc chậm tiến độ bàn giao, liên quan vụ thu tiền “chênh” khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng. Ảnh: Hồng Khanh (chụp tháng 1/2024)

Để hợp thức hóa khoản tiền này, Sàn Mangala sử dụng nhiều loại giấy tờ như “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Theo nội dung thỏa thuận với khách hàng, số tiền chênh được cam kết sẽ khấu trừ vào số tiền thuê, mua nhà theo hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận ký với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi khách hàng chuẩn bị ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư, họ bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu đã nhận trước đó.

Trong khi đó, khách hàng vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ được quy định trong hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

Đáng chú ý, số tiền chênh đã nộp cho sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Theo cơ quan điều tra, nhân viên kinh doanh đã hướng dẫn để khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc hoặc kế toán sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho ông Lương Song Hào.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền thu ngoài hợp đồng của gần 300 khách hàng lên tới khoảng 80 tỷ đồng. Khoản tiền chênh được để ngoài sổ sách kế toán, không báo cáo thuế và được sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của ông Hào.

Theo cơ quan điều tra, ông Hào giao ông Vinh tính toán mức tiền "chênh" căn cứ vào nhiều yếu tố như giá nhà thương mại trên địa bàn, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu của khách hàng tại từng thời điểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.