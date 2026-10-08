Cần Thơ: Quyết liệt từ điều hành, tạo chuyển biến từ thực tiễn

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Một trong những kết quả nổi bật là thành phố đã tạo được bước chuyển mạnh trong giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 30-9, Cần Thơ giải ngân hơn 11.070 tỷ đồng, đạt 58,18% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, riêng tháng 9, thành phố giải ngân gần 5.423 tỷ đồng, gần bằng tổng số vốn giải ngân trong 8 tháng trước đó cộng lại. Tỷ lệ giải ngân vì thế tăng mạnh từ 29,68% cuối tháng 8 lên 58,18% cuối tháng 9.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo định kỳ quý III-2026.

Song song với phát triển kinh tế, thành phố tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến ngày 11-9, thành phố đã thẩm định, trình phê duyệt tinh giản biên chế đối với 3.001 trường hợp, trong đó có 322 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 46 trường hợp nghỉ thôi việc và 2.633 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Các chế độ liên quan đến tiền lương, nghỉ hưu, điều động công chức, viên chức được giải quyết kịp thời theo quy định.

Trong xử lý tài sản công, 672 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đã được rà soát, phân loại và phê duyệt phương án quản lý, xử lý. Đáng chú ý, 381 cơ sở được xác định phương án khai thác để tạo nguồn lực cho địa phương, gồm 231 cơ sở được giao đất, cho thuê đất theo quy định và 150 cơ sở được khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP.

Quang cảnh buổi họp báo định kỳ quý III-2026 của TP Cần Thơ.

Chỉ đạo nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu toàn thành phố rà soát cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu; đánh giá đúng nguyên nhân, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm, quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể.

Phóng viên trao đổi tại buổi họp báo.

Thành phố đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhà đầu tư; đẩy nhanh quy hoạch, quản lý đất đai, tài sản công; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng được xác định là những nhiệm vụ xuyên suốt.

Đề cập vai trò của báo chí trong giám sát, phản ánh thực tiễn, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin khách quan về những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm. UBND thành phố sẽ đổi mới cách thức cung cấp thông tin, nâng cao tính chủ động, minh bạch và kịp thời trong phát ngôn; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp nhận, xử lý những vấn đề báo chí phản ánh.

“Làm tốt được thì phải tiếp tục làm tốt. Làm chưa tốt thì phải sửa. Có khó khăn, vướng mắc thì phải tìm cách tháo gỡ. Không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.