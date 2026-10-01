Đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe miễn phí

Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Ảnh: L.HÙNG

Tiến độ chưa đạt

Qua theo dõi, làm việc trực tiếp với 93 xã, phường và tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Sở Y tế nhận thấy tiến độ thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố chưa đạt tiến độ.

Theo Sở Y tế, tính đến ngày 28/9/2026, hơn 2.241.610 người dân trên địa bàn thành phố đã thực hiện khám sức khỏe năm 2026 (tương đương 73,12% dân số thành phố). Trong đó, khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 29/5/2026 của UBND thành phố (6 nhóm đối tượng và nhóm học sinh do UBND phường, xã quản lý) là 255.601 người.

BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, những khó khăn, hạn chế bắt đầu từ xác định đối tượng, mời người dân, đơn vị tổ chức khám đến thống kê, cập nhật dữ liệu và cơ chế tài chính.

Hiện nay chưa có cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất về tình trạng khám sức khỏe của từng người dân. Các địa phương phải liên tục đối chiếu danh sách người thuộc diện khám với danh sách người đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và rà soát thêm các hình thức khám sức khỏe, khám sàng lọc, khám lái xe, khám nghề nghiệp, khám nhân đạo... để lọc thủ công danh sách.

Chưa kể, tỷ lệ người dân tham gia khám sau khi được mời còn thấp. Theo tổng hợp thực tế tại nhiều địa phương, tỷ lệ người tham gia khám trong tổng số người được mời trung bình khoảng 30-40%, có nơi dưới 20%.

Có tình trạng cơ sở y tế đã bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị nhưng số người đến khám thực tế thấp, dẫn đến lãng phí nguồn lực trong điều kiện các cơ sở y tế hiện vẫn phải bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên. Một số chuyên khoa còn thiếu nhân lực, nhất là các chuyên khoa cần thiết để thực hiện đầy đủ nội dung khám sức khỏe. Tại khu vực miền núi, việc tổ chức khám còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, địa hình và thời tiết...

Ngành y tế thành phố tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân. Ảnh: L.H

Tổ chức các đợt khám quy mô lớn

Ngành y tế và các đơn vị, địa phương đang chuyển từ phương thức chờ lập danh sách, tổ chức từng đợt khám rồi tổng hợp báo cáo, sang phương thức xác định rõ người còn phải khám, giao rõ trách nhiệm, tổ chức khám theo kế hoạch cụ thể… Đồng thời tích cực vận động trực tiếp các hộ gia đình; giải thích rõ cho người dân về lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ.

Đối với xã, phường có tỷ lệ thực hiện thấp sẽ xây dựng phương án riêng để khắc phục. Riêng các xã miền núi, tổ chức khám sớm, tăng đợt khám lưu động, khám tại cộng đồng và tại nơi người dân cư trú; hạn chế yêu cầu người dân phải di chuyển xa.

“Sở Y tế tiếp tục điều phối, huy động các cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia khi địa phương hoặc đơn vị chủ trì không bảo đảm nguồn lực. Cũng như, chỉ đạo các đơn vị chủ trì không chỉ tổ chức khám tại cơ sở mà phải linh hoạt tổ chức khám lưu động tại cộng đồng, nhất là tại các địa bàn miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn”, BSCKII. Trần Thanh Thủy nói.

Chia sẻ công tác triển khai tại địa phương, ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho hay, phường đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đi khám sức khỏe định kỳ; bố trí địa điểm và thời gian khám linh hoạt. Phường Hòa Xuân đặt mục tiêu hoàn thành khám cho tất cả nhóm đối tượng theo kế hoạch của UBND thành phố.

BSCKII. Ngô Văn Đình Hoài, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà cho biết, ngoài tổ chức khám tại cơ sở y tế và cộng đồng, đơn vị phối hợp với trạm y tế các phường đến tận nhà để khám cho người già, người hạn chế khả năng di chuyển. Đối với những ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ, người đi làm xa, ngành y tế và địa phương chủ động nắm thông tin, lập danh sách, bố trí lịch khám phù hợp.

Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà quyết tâm triển khai chương trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Đơn vị tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích để lưu ý theo dõi giấy mời và đến khám đúng thời gian được thông báo để bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Để Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe cho người dân bảo đảm tiến độ, ngành y tế và cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện theo 3 giai đoạn. Cụ thể, đến hết tháng 10/2026, tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc khám sức khỏe các nhóm đối tượng; đồng thời triển khai khám sức khỏe nhóm đối tượng bổ sung. Bên cạnh đó, hoàn thiện số liệu nền, xác định chính xác số người còn phải khám; xây dựng kế hoạch khám cụ thể từng địa bàn; ưu tiên các địa phương có tiến độ thấp và các địa bàn miền núi.

Trong tháng 11/2026, tập trung tổ chức các đợt khám với quy mô lớn, tăng cường số buổi, số ngày khám lưu động, huy động bổ sung cơ sở y tế khi cần thiết; đẩy mạnh cập nhật dữ liệu kết quả khám. Đến ngày 15/12/2026, tập trung xử lý các nhóm, địa bàn còn lại; rà soát lần cuối từng địa phương, từng nhóm đối tượng; hoàn thiện cập nhật dữ liệu khám sức khỏe.

“Mỗi cuộc khám sàng lọc không chỉ giúp phát hiện bệnh mà còn góp phần xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, nền tảng quan trọng để hình thành bức tranh toàn diện về sức khỏe người dân, phục vụ công tác quản lý, dự báo và hoạch định chính sách y tế trong tương lai. Ngành y tế mong muốn người dân xem việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm là nhu cầu cần thiết và là trách nhiệm đối với chính sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng”, BSCKII. Trần Thanh Thủy nói.