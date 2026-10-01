Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quý IV/ 2026

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Quý III/2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, lãnh đạo toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tham mưu, chỉ đạo triển khai điều động hơn 4.400 cán bộ, chiến sĩ và 176 phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn kịp thời, hiệu quả; đấu tranh thành công 4 chuyên án, 7 vụ án.

Từng bước hoàn thiện đề án “Bảo đảm nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng vũ trang tỉnh”; chỉ đạo 19 xã, phường làm công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026 có chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia xây dựng hoàn thành các trường nội trú liên cấp tại 3 xã biên giới; phối hợp hỗ trợ xây dựng 155/384 nhà ở đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị - Ảnh: X.P

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS)” đã hoàn thành 100% chỉ tiêu lấy mẫu sinh phẩm đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin của 2864 phần mộ tại 130 nghĩa trang liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập được 142 HCLS, đạt 33% chỉ tiêu giao; tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng HCLS quy tập chu đáo, trang trọng.

Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên kiểm tra, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2026. Trong đó, trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất và phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhất là trong thời gian cao điểm mùa mưa bão, không để bị động, bất ngờ; hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2026.

Đồng chí đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.P

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quý III, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ được triển khai chặt chẽ, chất lượng và tuyệt đối an toàn.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của các lực lượng, phối hợp đồng bộ trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn vừa qua. Trên cơ sở những kết quả đạt được của quý III và phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong quý IV/2026, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chủ động cơ sở vật chất để phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ những năm tiếp theo; quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là việc xây dựng nhà ở xã hội...

Đại biểu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng nhấn mạnh, đối với lực lượng vũ trang thì nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương là trọng tâm hàng đầu và hướng tới mục tiêu cao nhất vẫn là phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Do vậy, ngoài những nhiệm vụ chính để hoàn thành chỉ tiêu cứng, lực lượng quân sự cần tích cực tham gia, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội bằng những sản phẩm cụ thể, hiệu quả. Đặc biệt là các đề tài, sáng kiến của lực lượng vũ trang trong việc phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để ứng dụng vào thực tiễn; chủ động hỗ trợ các các địa phương xây dựng hoàn thành 11 trường liên cấp nội trú trước năm học 2027-2028; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành chương trình xây nhà ở cho người có công trước ngày 19/5/2027.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động các tình huống để phản ứng và hiệp đồng một cách đồng bộ nhất trong cao điểm mùa mưa lũ năm nay, nhất là việc hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện tối thiểu để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu triển khai xây dựng kế hoạch chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã; tiếp tục giải quyết những tồn đọng, vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các địa điểm thuộc đất quốc phòng; tập trung cao điểm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.