Thúc đẩy đàm phán thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đạt kết quả tích cực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Đại sứ Jamieson Greer trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Ảnh: TTXVN

Cập nhật tình hình đàm phán để hướng tới sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Đại sứ Jamieson Greer và hai bên đã ghi nhận tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán, hướng tới sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như hòa bình chung của thế giới.

"Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Liên quan đến thông tin Liên minh châu Âu (EU) sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước không hợp tác về thuế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, cho biết: "Ngày 22-2-2026, chúng tôi đã từng bày tỏ quan điểm, lập trường về vấn đề này. Trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các thủ tục và thông lệ quốc tế, để từ đó có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu, vì phát triển và thịnh vượng chung".