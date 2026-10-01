Đoàn công tác tiến hành kiểm tra văn kiện chiến đấu, công tác chuẩn bị mặt bằng, phương án bố trí trong Sở chỉ huy, công tác bảo đảm thông tin liên lạc và các điều kiện tham gia diễn tập. Đoàn công tác đánh giá đơn vị đã chủ động triển khai các nội dung chuẩn bị theo kế hoạch, yêu cầu Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, bám sát ý định, kế hoạch diễn tập; tổ chức xây dựng Sở chỉ huy đúng quy định, phù hợp với yêu cầu diễn tập, bảo đảm bí mật, an toàn, thuận tiện cơ động trong các tình huống.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại Vùng Cảnh sát biển 1

Quá trình chuẩn bị diễn tập phải phát huy tinh thần chủ động, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phân công rõ trách nhiệm, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, giữ gìn đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng lưu ý Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 bảo đảm đồng bộ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.