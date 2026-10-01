Điện mừng Quốc khánh Nigeria

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10), chiều 1.10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà người cao tuổi tại phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.