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Điện mừng Quốc khánh Nigeria

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Bola Ahmed Tinubu nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Nigeria.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Nigeria (1/10/1960 - 1/10/2026), ngày 1/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Bola Ahmed Tinubu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu-Ojukwu.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-mung-quoc-khanh-nigeria-450773-450773.html