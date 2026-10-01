Chiều 1-10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, gồm: Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ninh Phước và Phước Hữu trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 2 xã Ninh Phước và Phước Hữu.

Các đại biểu tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri 2 địa phương kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, đời sống dân sinh và công tác quản lý nhà nước như: Cần có chính sách về lao động, việc làm đối với con em gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng; có giải pháp nâng cao giá trị cây lúa, giúp nông dân ổn định sản xuất; đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng mức hạn điền đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng kiến nghị các cấp, ngành có giải pháp xử lý các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ qua khu vực đông dân cư nhằm bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư, nâng cấp Tỉnh lộ 710…

Lãnh đạo các xã Ninh Phước, Phước Hữu và đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung còn lại, đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.