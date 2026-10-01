Khởi tố lái xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h10 ngày 17/9/2026, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành, thuộc Tổ dân phố (TDP) Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ), giữa một xe ô tô chưa xác định được BKS và xe mô tô BKS 88D1-410.79 do anh H. V. D (SN 2006), trú tại TDP Đống Đa, phường Vĩnh Phúc, điều khiển, chở phía sau chị H. T. H (SN 2006), trú tại TDP Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Phúc.

Sau khi xảy ra va chạm, anh H. V. D và chị H. T. H bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Do bị thương nặng, anh H. V. D đã tử vong tại bệnh viện; chị H. T. H tiếp tục được điều trị. Xe mô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương phân công lực lượng, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm phương tiện và người điều khiển gây tai nạn bỏ trốn.

Đến khoảng 1h ngày 18/9, lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là ô tô BKS 88H-037.45 do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận là lái xe taxi. Hơn 23h ngày 17/9, khi điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành, đến Km3+200, do buồn ngủ, Thiệu đã đâm vào phía sau xe mô tô BKS 88D1-410.79.

Sau khi nghe tiếng va chạm mạnh, biết đã xảy ra tai nạn nhưng lo sợ phải chịu trách nhiệm, Thiệu không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Thiệu điều khiển xe đến khu vực nhà hàng GoGi trên đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc thì phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển. Thiệu bỏ lại xe, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó ngủ.

Đến khoảng 10h ngày 18/9, biết không thể trốn tránh trách nhiệm, Thiệu đến cơ quan điều tra trình diện.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiệu về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.