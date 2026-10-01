Bộ Y tế gỡ vướng trong triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân

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Trước đó, qua tổng hợp báo cáo sơ kết từ các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận hàng loạt bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực tế. Cụ thể, các địa phương gặp lúng túng về danh mục kỹ thuật, quy trình khám sàng lọc; vướng mắc trong việc kế thừa kết quả xét nghiệm cũ; khó khăn khi tích hợp số liệu giữa khám bảo hiểm y tế với khám định kỳ để tránh trùng lặp; cùng áp lực lớn về cơ sở vật chất và tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa tại y tế cơ sở.

Cùng đó là khó khăn trong tổ chức thực hiện, gồm năng lực của cơ sở khám sức khỏe, vai trò của Trạm Y tế, tổ chức khám lưu động, địa bàn rộng, khó tiếp cận; khó khăn về nhân lực, gồm thiếu bác sĩ và nhân lực thực hiện khám, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

Bộ Y tế cho biết một số địa phương phản ánh năng lực, điều kiện của Trạm Y tế chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức khám sức khỏe. Theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cơ sở có tổ chức hoạt động khám sức khỏe phải có đủ các bộ phận khám lâm sàng, cận lâm sàng, nhân lực và thiết bị y tế cần thiết để khám, phát hiện tình trạng sức khỏe theo tiêu chuẩn và mẫu phiếu khám sức khỏe.

Tuy nhiên, Thông tư số 25/2026/TT-BYT đã ban hành mẫu khám sức khỏe định kỳ, trong đó không yêu cầu danh mục kỹ thuật cận lâm sàng cố định mà thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Do đó, các điều kiện về thiết bị y tế không còn là điều kiện bắt buộc để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Trạm Y tế cấp xã, phường, công bố đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

Trường hợp Trạm Y tế thiếu nhân lực, đặc biệt là bác sĩ các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt..., Sở Y tế có thể tăng cường bác sĩ làm việc tại Trạm Y tế theo thời gian cố định trong tuần để bảo đảm Trạm Y tế đủ điều kiện công bố là cơ sở khám sức khỏe định kỳ trong thời gian tương ứng.

Nếu Trạm Y tế xã, phường không thực hiện được theo phương án này, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ chuyên môn hoặc chọn Trạm Y tế cấp xã làm địa điểm khám sức khỏe lưu động theo quy định.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ, Bộ Y tế cho phép tổ chức khám tại nhà hoặc tổ chức đoàn khám lưu động trong trường hợp cần thiết. Với những địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, huy động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện và tổ chức hình thức khám phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Đối với địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở đủ điều kiện còn hạn chế, có thể tổ chức khám lưu động tại Trạm Y tế, điểm trạm, thôn, bản..., nhưng đơn vị thực hiện phải bảo đảm các điều kiện chuyên môn theo quy định. Trường hợp cần thiết, địa phương chủ động lựa chọn, phối hợp với cơ sở đủ điều kiện để tổ chức thực hiện.

Về nhân lực, Bộ Y tế yêu cầu việc bố trí người hành nghề thực hiện khám sức khỏe phải bảo đảm điều kiện về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn. Đối với các đợt khám tập trung, khám lưu động, địa phương chủ động xây dựng phương án nhân lực phù hợp; Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và công nghệ thông tin trong quá trình triển khai.