Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác đầu tư, tài chính, hậu cần của Bộ Tư lệnh CSCĐ 9 tháng đầu năm 2026, Trung tướng, Tư lệnh Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các mặt công tác: tham mưu, chiến đấu, trực chiến, ra quân chiến đấu, huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ; công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần, tài chính đã bám sát nghị quyết, quyết nghị, quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, nhiệm vụ chính trị và tính chất đặc thù của đơn vị, tổ chức triển khai chủ động, bài bản, khoa học, đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu đặt ra ngày càng cao.

Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đảm bảo tốt hậu cần thường xuyên với khối lượng, quy mô lớn... Tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ đầu tư, dự án lớn, quan trọng, mang tính chiến lược; công tác giải ngân đạt yêu cầu Bộ giao.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Tư lệnh Nguyễn Ngọc Vân cũng nêu lên những thách thức, khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo tài chính, hậu cần của Bộ Tư lệnh CSCĐ. Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới...

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, lực lượng CSCĐ là lực lượng vũ trang nòng cốt, chuyên trách giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, có tính cơ động chiến đấu cao, đảm nhiệm các nhiệm vụ đặc biệt. Đây là một trong 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm tới công tác hiện đại hóa lực lượng CSCĐ.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ phải tập trung, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các đề án, dự án đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng CSCĐ, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện... Tập trung hoàn thành xây dựng trụ sở đóng quân của các Trung đoàn, Tiểu đoàn đóng quân tại các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ phải thực hiện công tác quản lý tài sản, sử dụng kinh phí đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.

Quan tâm tạo mọi điều kiện nâng cao chất lượng ăn, ở, rèn luyện, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, phối hợp chủ động, chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương làm tốt công tác phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ…

PV

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