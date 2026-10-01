Chi cục Dân số và Trẻ em phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi phường Phủ Lý

Các đại biểu dự chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những kiến thức cơ bản về hướng dẫn người cao tuổi chủ động chăm sóc và theo dõi sức khỏe; trong đó chú trọng duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, quản lý và theo dõi các bệnh mãn tính; cách nhận biết những dấu hiệu bất thường, điều chỉnh chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng phù hợp với người cao tuổi.

Việc được trang bị kiến thức và hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa quan trọng, giúp người cao tuổi nâng cao khả năng tự theo dõi, phòng ngừa bệnh, phối hợp với gia đình và nhân viên y tế trong quản lý sức khỏe, qua đó hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền về vai trò của chăm sóc sức khỏe tinh thần đối với người cao tuổi. Người cao tuổi cần duy trì lối sống tích cực, tăng cường giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động cộng đồng phù hợp với sức khỏe; đồng thời gia đình cần quan tâm, chia sẻ, tạo môi trường gần gũi để người cao tuổi duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh trao quà cho cán bộ, hội viên người cao tuổi phường Phủ Lý.

Nhân dịp này, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh phối hợp với nhà tài trợ trao 300 suất quà cho người cao tuổi trên địa bàn phường.

Chương trình phổ biến kiến thức góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cho hơn 4.500 người cao tuổi tại 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh.