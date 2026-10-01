Sớm hoàn thiện phương án trợ giá tuyến buýt liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đưa vào vận hành, khai thác thêm hàng loạt các phương tiện xe buýt điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm (Hà Nội)-Bến xe Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm-Bến xe Hưng Yên từ hình thức “không trợ giá” sang “có trợ giá.”

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu trong quá trình xây dựng phương án, các đơn vị phải rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên hành lang Hà Nội-Hưng Yên; làm rõ mức độ trùng lặp về hành trình, điểm dừng, phạm vi phục vụ cũng như khả năng kết nối với các tuyến hiện hữu.

Các đơn vị cũng cần xác định nhu cầu đi lại, sản lượng hành khách dự kiến; xây dựng các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, tần suất, biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động và số lượng phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế; phương án tổ chức vận hành phải bảo đảm hiệu quả, chất lượng dịch vụ và khả năng thu hút hành khách.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố hoàn thiện phương án, báo cáo sở trước ngày 5/10/2026.

Phòng Kế hoạch-Tài chính được giao làm đầu mối phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội và các đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng dự toán chi phí và phương án trợ giá cho tuyến buýt điện theo quy định; rà soát, thẩm định các nội dung về chi phí vận hành, doanh thu dự kiến, mức trợ giá và nhu cầu kinh phí ngân sách; đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng cân đối nguồn ngân sách thành phố để thực hiện tuyến.

Phòng Vận tải được giao làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên để thống nhất các nội dung liên quan đến hành trình tuyến, điểm đầu cuối, điểm dừng, lộ trình và thời gian hoạt động.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội được đề nghị chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành; bảo đảm phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết để có thể tổ chức vận hành tuyến theo tiến độ được giao./.