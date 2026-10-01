TP Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp giảm ùn tắc tại cổng trường học

Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh.

Chiều 1/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ của TP Hồ Chí Minh, Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường còn phổ biến.

Tình trạng này tập trung vào hai khung giờ 6 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút và 16 giờ - 17 giờ 30 phút hàng ngày. Vỉa hè bị chiếm dụng khiến nhiều học sinh phải đi dưới lòng đường; phương tiện tập trung đông gây ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; hàng rong còn đặt ra vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Qua rà soát hơn 1.484 cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng xác định 526 cơ sở phức tạp về trật tự công cộng cần thực hiện chuyển hóa và còn khoảng 62 trường phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Một số trường được nêu tên gồm: THPT Võ Thị Sáu, THCS Lý Tự Trọng, THPT Gò Vấp, THCS Hà Huy Tập, THCS Phạm Văn Chiêu và Tiểu học Phù Đổng.

Theo đó, Công an Thành phố đã kiến nghị Ban giám hiệu phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh. Nhà trường cần bố trí căn tin trong khuôn viên, hạn chế mua thức ăn, đồ uống bên ngoài không bảo đảm vệ sinh.

Phụ huynh thường đứng chờ con trước cổng trường gây nên tình trạng ù ứ mỗi khi tan học.

Với những cổng trường thường xuyên ùn ứ, từng trường cần bố trí khu vực đưa đón phù hợp điều kiện thực tế, xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trước cổng trường giờ cao điểm. Công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và bảo vệ trường học phối hợp phân luồng, xử lý vi phạm. Địa phương cũng rà soát các hộ buôn bán quanh trường để nghiên cứu sắp xếp địa điểm kinh doanh phù hợp hoặc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt 215.575 trường hợp vi phạm, gồm 177.875 trường hợp do Cảnh sát trật tự xử lý và 37.700 trường hợp do Cảnh sát giao thông xử lý. Riêng trước cổng trường có khoảng 1.549 trường hợp.

Trung tá Lê Hoàng Phong cũng cho biết, tình trạng ùn ứ tái diễn do hàng trăm phụ huynh cùng tập trung trong thời gian ngắn, trong khi nhiều trường thiếu không gian chờ, chỗ để xe. Một bộ phận người dân vẫn dừng xe, mua bán bên đường; hàng rong quay lại khi lực lượng chức năng rời đi

Công an Thành phố cũng nhìn nhận có nơi Công an cấp xã chưa quyết liệt phối hợp, tuần tra, xử lý. Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tuyên truyền, xử lý vi phạm và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn.