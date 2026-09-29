Đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân

Sau thời gian triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến tháng 9-2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có gần 1,64 triệu người được khám, đạt khoảng 73,5% dân số, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ người dân được khám tích lũy cao trên cả nước. Ngành y tế đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám trong năm 2026.

Tạo thuận lợi cho người dân đến khám

Để đạt kết quả nêu trên, tỉnh đã huy động đồng bộ hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở tổ chức khám, sàng lọc sức khỏe theo địa bàn và từng nhóm đối tượng. Toàn tỉnh có 44 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện; 65 trạm y tế xã, phường, đặc khu và 13 trung tâm y tế khu vực được phân công thực hiện chương trình. Ngoài triển khai tại các cơ sở y tế, chương trình còn từng bước mở rộng đến các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa trung tâm, giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Bác sĩ kiểm tra các bệnh về mắt cho người dân xã Nam Khánh Vĩnh.

Bác sĩ Lương Đăng Trường - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vạn Ninh cho biết: “Khám sức khỏe miễn phí là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Ngoài việc khám tại trạm y tế, trung tâm còn phối hợp với các trạm tổ chức các điểm khám lưu động tại khu dân cư, nhất là những địa bàn xa trung tâm, khu vực hải đảo để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Mục tiêu là tất cả người dân đều được khám sức khỏe”.

Tại các địa phương khác, ngành y tế thường xuyên phối hợp với địa phương tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình khám sức khỏe miễn phí, tích cực vận động người dân tham gia. Ông Cao Thành Nam (xã Trung Khánh Vĩnh) cho biết: “Tôi được phát giấy mời khám sức khỏe; hệ thống truyền thanh của địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân đi khám. Nhà tôi ngay gần trạm y tế nên đi khám rất tiện”. Bà Pi Năng Thị Hồng (xã Tây Khánh Vĩnh) chia sẻ: “Cán bộ y tế tận nhà vận động, mời chúng tôi đi khám. Tại điểm khám, người dân được tiếp cận nhiều kỹ thuật khám, sàng lọc; được đo điện tim, siêu âm nên cảm thấy yên tâm và phấn khởi”.

Hướng đến quản lý sức khỏe lâu dài

Bác sĩ Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Khám sức khỏe định kỳ là bước đầu để quản lý sức khỏe toàn dân. Khi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, ngành y tế sẽ chủ động theo dõi các yếu tố nguy cơ, phát hiện bệnh sớm và quản lý điều trị ngay từ tuyến cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện chủ trương chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bác sĩ Lê Văn Khoa cho biết, quá trình triển khai chương trình gặp một số khó khăn. Cụ thể, một số quy định, hướng dẫn chuyên môn chưa thật sự thống nhất, nhất là việc phân định giữa khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Cơ chế thanh toán BHYT đối với hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật chưa được hướng dẫn cụ thể. Từ đầu năm 2026 đến nay, lượng dữ liệu khám sức khỏe rất lớn nhưng việc kết nối, tiếp nhận và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống còn một số vướng mắc kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ liên thông với hệ thống quản lý số liệu tập trung của Sở Y tế, cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Ngoài ra, công tác khám sức khỏe học sinh chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về cơ chế, nguồn và mức chi kinh phí nên một số đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện…

Để bảo đảm tiến độ và tiến tới mục tiêu khám sức khỏe cho toàn dân, Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát, xác định người chưa được khám theo từng nhóm đối tượng để có phương án tiếp cận phù hợp. Đồng thời, đẩy nhanh việc chuẩn hóa, liên thông dữ liệu và duy trì cơ chế cung cấp dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT định kỳ. Bên cạnh đó, Bộ Y tế sớm có hướng dẫn thống nhất về cơ chế thanh toán BHYT đối với hoạt động khám sàng lọc, phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh tật cho người dân và mức chi đối với công tác khám, kiểm tra sức khỏe học sinh.

Cùng với mở rộng độ bao phủ, chương trình còn hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe lâu dài cho từng người dân. Kết quả khám, sàng lọc được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, giúp ngành y tế từng bước hình thành dữ liệu về tình trạng sức khỏe, các yếu tố nguy cơ và nhu cầu chăm sóc của từng người.