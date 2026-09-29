Nhà báo trẻ lan tỏa câu chuyện hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc trong kỷ nguyên số

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trung Anh)

Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Văn phòng Thông tin Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Văn phòng Thông tin Chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây, Tập đoàn Truyền thông Nam Phương và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Trung Nguyễn Vinh Quang; Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng Phạm Văn Tuấn; Phó Tổng Biên tập VTC News Ngô Văn Hải; Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh Đỗ Ngọc Hà.

Phía Trung Quốc có sự tham dự của Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây Lưu Côn; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Vân Uy; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn; Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông quốc tế Nhật báo Quảng Tây La Duệ; Phó Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông quốc tế Nam Phương Âu Dương Nghiên; Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Giao lưu và Hợp tác giáo dục quốc tế Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Triệu Khắc; Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trương Sáng.

Ngòi bút ghi lại dấu ấn của thời đại

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Vân Uy khẳng định, đối thoại hôm nay chính là hành động cụ thể nhằm triển khai nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu mở đầu chương trình, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Vân Uy nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong suốt 76 năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau, kề vai sát cánh cùng tiến bước, tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” ngày càng sâu đậm.

Việt Nam và Trung Quốc núi sông liền một dải, tương đồng về mạch nguồn văn hóa, là những người láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt.

Những năm gần đây, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng đi vào chiều sâu và thực chất.

Bên cạnh đó, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược tiếp tục đạt những bước tiến mới.

Theo Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, thanh niên là lớp kế thừa tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung, cũng là lực lượng nòng cốt hợp tác hữu nghị trong thời đại mới. Trong đó, truyền thông là “ngòi bút ghi lại dấu ấn của thời đại, cũng là cây cầu kết nối lòng dân”.

Khi thanh niên làm tốt công tác truyền thông, những câu chuyện hữu nghị giữa hai nước sẽ có sức lan tỏa rộng lớn.

Nhân dịp này, Tham tán Công sứ Lưu Vân Uy gửi tới các nhà báo trẻ của hai nước ba kỳ vọng:

Thứ nhất, hãy trở thành những người “kể chuyện” chân thực. Những thành tựu phát triển của Việt Nam và Trung Quốc là nguồn tư liệu phong phú cho hoạt động báo chí, trong khi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng là nguồn cảm hứng sâu sắc cho các tác phẩm báo chí.

Ông bày tỏ hy vọng các nhà báo trẻ sẽ đến các cửa khẩu, nhà máy, thành thị và nông thôn để tận mắt chứng kiến những đổi thay trong đời sống và hợp tác giữa hai nước. Để rồi, các phóng viên có thể dùng ống kính và ngòi bút ghi lại chân thực quá trình hợp tác, phát triển của Việt Nam và Trung Quốc, cũng như khát vọng chung của người dân hai nước về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thứ hai, hãy tiên phong sáng tạo. Trong thế giới hiện nay, phương thức truyền tải thông tin đang biến chuyển sâu sắc, và thanh niên chính là chủ thể của sự thay đổi đó. Do đó, các nhà báo trẻ hãy tích cực vận dụng những phương thức mới như video ngắn, phim tài liệu ngắn, podcast, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ mới khác, để những câu chuyện hữu nghị Việt - Trung được lan tỏa dưới hình thức trẻ trung hơn và mang tính quốc tế hơn.

Thứ ba, hãy trở thành những người bắc cầu cho tình hữu nghị hai nước. Tham tán Công sứ Lưu Vân Uy bày tỏ mong muốn, các cơ quan truyền thông của hai nước lấy hoạt động hôm nay làm cầu nối, xây dựng cơ chế giao lưu và hợp tác mang tính thường xuyên hơn.

Để tình hữu nghị Việt-Trung không chỉ tồn tại trong ký ức lịch sử

Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây Lưu Côn cho rằng, tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc không chỉ tồn tại trong ký ức lịch sử, mà còn diễn ra trong từng khoảnh khắc, khi thanh niên hai nước cùng học tập, làm việc, khởi nghiệp và cùng trải nghiệm cuộc sống. (Ảnh: Trung Anh)

Về phần mình, Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây Lưu Côn cho hay, trong những năm gần đây, hoạt động giao lưu thanh niên, hợp tác truyền thông và các hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra ngày càng sôi nổi, thiết thực.

Là cửa ngõ quan trọng của Trung Quốc hướng tới ASEAN, Quảng Tây có mối liên kết chặt chẽ với Việt Nam về đường bộ, đường biển và giao lưu nhân dân, qua đó giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.

Theo Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây Lưu Côn, trong thời đại thông tin lưu chuyển với tốc độ chưa từng có, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Ông cho rằng, các nhà báo cần đến với thực tiễn, gần gũi với đời sống để phản ánh chân thực, sinh động đất nước và con người Việt Nam, Trung Quốc.

“Thanh niên là lớp kế thừa tình hữu nghị, cũng là lực lượng kiến tạo tương lai. Truyền thông là nhịp cầu quan trọng giúp tăng cường thấu hiểu và đồng thuận. Hôm nay, chúng ta kết nối thanh niên với truyền thông, với mong muốn ngày càng nhiều bạn trẻ dùng góc nhìn của mình để tìm hiểu, thấu hiểu lẫn nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện của chính mình, để tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục được giữ gìn, kế thừa bằng chính những câu chuyện chân thực, sinh động ấy”, Tổng Biên tập Lưu Côn nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây cũng kỳ vọng các nhà báo trẻ hai nước sẽ tăng cường giao lưu, “vừa là người ghi chép tin tức, vừa là người lan tỏa tình hữu nghị”, qua đó cùng kể những câu chuyện về thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới.

Về hợp tác báo chí, đại diện Nhật báo Quảng Tây cho biết, đơn vị sẵn sàng cùng các cơ quan báo chí Việt Nam mở rộng hợp tác trong đồng sáng tạo nội dung, giao lưu phóng viên trẻ và truyền thông hội tụ.

“Chúng tôi sẵn sàng cùng các đồng nghiệp báo chí Việt Nam khám phá thêm nhiều không gian hợp tác trong các lĩnh vực như đồng sáng tạo nội dung, giao lưu phóng viên trẻ và truyền thông hội tụ. Từ một hoạt động, một cuộc phỏng vấn, chúng ta từng bước tiến tới hợp tác thường xuyên và cơ chế hóa, để vai trò cầu nối của truyền thông được duy trì bền lâu hơn và giàu tính nhân văn hơn”, Tổng Biên tập Lưu Côn bày tỏ.

Đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, nhà báo trẻ

Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trung Anh)

Về phía Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh Đỗ Ngọc Hà nhấn mạnh vị trí đặc biệt của Quảng Ninh, địa phương giữ vai trò nhịp cầu biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc và khu vực ASEAN.

Trong đó, những người làm báo tại Quảng Ninh thấu hiểu sâu sắc rằng, báo chí là lực lượng tiên phong trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin chiến lược và vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ đối ngoại giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu chặng đường 20 năm hợp tác giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh với các cơ quan báo chí chủ lực của Quảng Tây (Trung Quốc), trong đó có Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây.

Trong hai thập kỷ qua, hai bên đã duy trì trao đổi tin tức, phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, phát hành tạp chí song ngữ Hoa Sen và mở rộng hợp tác trong báo chí đa phương tiện, truyền thông mới.

“Những sản phẩm truyền thông chung không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà đã trở thành những nhịp cầu tin cậy, lan tỏa sâu rộng hình ảnh về một vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển tới đông đảo nhân dân hai nước”, Phó Tổng Biên tập Đỗ Ngọc Hà bày tỏ.

Theo Phó Tổng Biên tập Đỗ Ngọc Hà, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, AI và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Vì vậy, hợp tác báo chí Việt Nam-Trung Quốc cũng cần chuyển từ những hình thức trao đổi truyền thống sang cùng sáng tạo nội dung, chia sẻ dữ liệu và phối hợp sản xuất các sản phẩm truyền thông hiện đại, đa nền tảng.

Trong đó, chuyển đổi số mở ra không gian mới để các nhà báo trẻ hai nước kết nối, trao đổi nghiệp vụ và phối hợp tác nghiệp xuyên biên giới.

Từ khâu xây dựng ý tưởng, phỏng vấn, chia sẻ dữ liệu đến biên tập và sản xuất, công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện để phóng viên hai bên cùng kể những câu chuyện chân thực, sinh động về đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc.

Dẫu vậy, Phó Tổng Biên tập Đỗ Ngọc Hà nhấn mạnh, công nghệ càng phát triển, yêu cầu về tính chân thực, sự thấu cảm và trách nhiệm của người làm báo càng trở nên quan trọng.

“Từ những nền tảng hợp tác vững chắc ấy, chúng ta đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, nhà báo trẻ - những người đang trực tiếp kế thừa, phát triển mối quan hệ báo chí hai nước trong kỷ nguyên số. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, sức mạnh cốt lõi của ngòi bút và ống kính vẫn nằm ở tính chân thật, sự thấu cảm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”, đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh kỳ vọng.

Bà Phạm Thúy Hằng, Trưởng Ban Chính trị - Đối ngoại, Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao, chia sẻ tại Toạ đàm. (Ảnh: Trung Anh)

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hai phiên tọa đàm chuyên sâu, tạo diễn đàn để các thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực báo chí, truyền thông của hai nước trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm.

Đại diện Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thúy Hằng, Trưởng Ban Chính trị - Đối ngoại, đã chia sẻ góc nhìn về những cơ hội và thách thức của công tác báo chí đối ngoại trong kỷ nguyên mới.

Qua đó, bà bày tỏ mong muốn kể câu chuyện Việt Nam một cách thuyết phục trong thời đại truyền thông số, đưa hình ảnh Việt Nam gần hơn tới bạn bè thế giới để từ hiểu đến yêu mến Việt Nam hơn.

Bà Phạm Thúy Hằng cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Báo Thế giới và Việt Nam trong tuyên truyền, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Trung Quốc thông qua các sản phẩm truyền thông đa dạng, chất lượng và có sức lan tỏa.

Những ấn phẩm này góp phần lan tỏa tình hữu nghị Việt - Trung, tạo cảm hứng để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục tìm hiểu và “giữ lửa” cho mạch nguồn gắn kết giữa hai đất nước.

Nghi thức ra mắt bộ phim tài liệu “Câu chuyện Song thành Việt-Trung: Làm khách nhà nhau”. (Ảnh: Trung Anh)

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ra mắt bộ phim tài liệu Câu chuyện song thành Việt-Trung: Làm khách nhà nhau, do Nhật báo Quảng Tây và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp sản xuất, qua đó ghi lại những câu chuyện chân thực, bình dị của người dân hai nước khi gặp gỡ, thấu hiểu và gắn bó lẫn nhau. Sắp tới, bộ phim sẽ lần lượt phát sóng trên các nền tảng truyền thông của mỗi bên.