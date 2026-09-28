Dấu ấn cuộc đời: Truy quét (Phần 10)

Tôi dẫn hai chiến sĩ hai bên nhanh chóng áp sát mục tiêu… Địch có một nhóm khoảng hơn chục tên đang nấu nướng, chuẩn bị ăn… Để chờ cho trung đội của Phụng triển khai đón trước, rồi mới cho nổ súng! Nhưng đúng lúc một tên đi thẳng đến trước mặt tôi… chỉ còn 2 m nữa… tôi đập tay chiến sĩ AK, một loạt đạn bắn, tên địch lao gần chạm người tôi, thở phì phì…

Nghĩ nó chưa chết, tôi rút dao găm cho một nhát… Cùng lúc đó, các hướng nổ súng vào quân địch trong khu vực… Địch bỏ tất cả lại, chạy phăng qua hướng trung đội Phụng chờ sẵn…, tiếng súng rền vang.

Tiểu đoàn 407 Đặc công được bố trí vòng ngoài bảo vệ Bộ Tư lệnh và cơ quan Mặt trận 579 tại Stung Treng. Đại đội tôi được bố trí ngay trong thị xã… Tuần tra, canh phòng và sẵn sàng cơ động đánh địch… là rất quan trọng trong thời điểm vừa chiếm được địa bàn!

Đơn vị tôi kỷ luật rất nghiêm. Dù trong thị xã có nhiều kho tàng, vật dụng quý giá nhưng tuyệt đối không ai ngó ngàng, lục lọi (địch thu các loại tài sản quý của dân bỏ kho, chỉ cho sử dụng thống nhất một mẫu kiểu công xã…).

Tôi nằm trên gác 2 của một căn nhà ria sông Tôn Lê San. Tối treo võng trên tầng hai, nằm buồn nhớ quê… hát bài “Câu hò bên bến Hiền Lương” mà thấy lòng thanh thản, nhập tâm, quên cả mình đang ở chiến trường…!

Rồi giật mình nghe: “Anh ơi! Anh hát hay lắm… anh hát nữa đi…”. Ngỡ ngàng và thấy thẹn thùng, tôi im bặt, bởi tiếng con gái Việt… Tôi chạy xuống, nói liên lạc kiểm tra xem sao lại có người Việt ở khu nhà sát đơn vị?… Hóa ra: tiền phương Bệnh viện 87 Nha Trang được tăng cường cho chiến dịch.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng nguyên Tiểu đoàn trưởng Đặc công 407. Ảnh: NVCC ↵

Sáng hôm sau, khi vừa ăn cơm xong, đang ngồi uống nước thì chiến sĩ gác vào báo có người xin vào gặp chỉ huy. Chưa hiểu điều gì, nhưng tôi bảo cho họ vào. Thì ra là hai cô gái mạnh dạn bước vào, tự giới thiệu là người của 87 Nha Trang, là hàng xóm của chúng tôi. Hồi ấy tôi chưa tiếp xúc nhiều với các cô gái nên chỉ hỏi: “Các cô có việc gì không? Hay quân tôi có làm gì ảnh hưởng đến chỗ các cô không?”. “Không có gì đâu anh! Vì bọn em đến xem các anh là ai thôi”. Rồi hình như thấy quân nhà tôi có vẻ nghiêm túc quá, các cô xin phép ra về và còn nhắn, nếu rảnh mời chúng tôi sang chơi.

Sự bình yên thơ mộng rồi cũng qua đi. Có lệnh: “Có tin địch xuất hiện ở khu vực tọa độ… Đại đội 3 tổ chức lực lượng truy diệt ngay!”. Chúng tôi nhanh chóng cơ động đến địa điểm theo lệnh trên. Rừng khộp mùa khô, dấu vết địch phải tìm kỹ mới phát hiện được, nhưng lực lượng địch chắc không nhiều và chúng rất cảnh giác nên không để lại nhiều dấu vết. Chúng tôi triển khai đội hình, thận trọng bám theo dấu vết của địch và đánh dấu trên bản đồ để đoán hướng, nơi địch có thể đến.

Với kinh nghiệm thực tiễn và những nguyên lý mang tính khắc nghiệt: mùa khô phải bám nước, lương thực phải bám dân, trong khi bị truy diệt thì sẽ tìm cách chạy xa mục tiêu đối phương. Tôi chia quân bám theo các suối, giờ đã khô, chỉ may mới có vũng nước còn lại, đồng thời nghiên cứu hướng đi của địch, tìm các phum làng trong khu vực mà bám tìm.

Đã hết một ngày, quân ta cũng rất mệt, nước mang theo sắp hết. Dù biết anh em muốn tìm nguồn nước rồi nghỉ đêm, nhưng nếu nửa vời, địch nghỉ đêm, mình cũng nghỉ thì không thể bắt kịp địch. Tôi quyết định tối cũng phải truy đuổi cho kỳ được để đánh đúng lúc chúng dừng chân. Rồi quân ta cứ thế mà bám cho đến gần sáng.

Có lửa và tiếng người. Như vớ được vàng, tôi tổ chức đội hình đánh địch, giao cho trung đội của Phụng vòng bên phải chặn địch rút chạy và chỉ rõ hướng bắn để tránh đối đầu giữa các hướng, điều tối kỵ trong tiến công. Lực lượng còn lại chia hai mũi bọc lấy mục tiêu và quy định chỉ được ngắm bắn vào mục tiêu khi nhìn thấy.

Tôi dẫn hai chiến sĩ hai bên nhanh chóng áp sát mục tiêu. Địch có một nhóm khoảng hơn chục tên đang nấu nướng, chuẩn bị ăn. Để chờ cho trung đội của Phụng triển khai đón trước rồi mới cho nổ súng, nhưng đúng lúc một tên đi thẳng đến trước mặt tôi, chỉ còn 2 m nữa. Tôi đập tay chiến sĩ AK, một loạt đạn bắn, tên địch lao gần chạm người tôi, thở phì phì.

Nghĩ nó chưa chết, tôi rút dao găm cho một nhát. Cùng lúc đó, các hướng nổ súng vào quân địch trong khu vực. Địch bỏ tất cả lại, chạy phăng qua hướng trung đội Phụng chờ sẵn, tiếng súng rền vang, nghi có lẽ đã gọn.

Dọn dẹp, thu chiến lợi phẩm của địch là những cái nồi, cái gô, các nồi cơm, canh, cá khô ít ỏi. Đúng là đám tàn quân giãy chết!

CCB Nguyễn Tiến Dũng những ngày trên chiến trường. Ảnh: NVCC ↵

Quay sang chỗ quân chặn địch thì ôi thôi, cả trung đội bắn như mưa mà không có tên địch nào chết tại chỗ cả. “Có mấy thằng bị thương”, quân ta thanh minh và lý giải: “Bọn em chưa triển khai xong đã nổ súng nên…”.

Bực mình lắm! Tôi mắng một lúc, nhưng cũng biết là nổ súng không đúng thời cơ và kế hoạch nên ra lệnh phải tìm vào các phum làng gần khu vực. Địch chưa ăn, chúng rất đói, đã mất hết nguồn ăn và uống, nhất định sẽ phải vào làng kiếm ăn. Dù đi suốt ngày rồi lại đêm, quân ta cũng đã quá mệt, đói, khát nhưng không thể để bọn địch này thoát. Tôi lệnh cho quân mình lấy chiến lợi phẩm của địch gồm cơm, nước và gạo để ăn rồi khẩn trương truy đuổi.

Đúng như dự kiến, qua một làng gần nhất không thấy địch, chúng tôi lại đuổi đến làng xa hơn. Vừa đến đầu làng, gặp dân và đúng như mong đợi: địch đã vào làng kiếm ăn. Chúng tôi tổ chức bao vây và lần này chúng không thoát được nữa. Chúng tôi bắt được 12 tên. Dù sao, đó cũng là một kết quả không vui lắm sau một ngày đêm truy diệt địch.

Tôi dùng máy 2W báo cáo về Phòng Đặc công và nhận được điện trả lời ngay: “Các đồng chí đã làm tốt! Việc xử lý tù binh: ta không có nhiều nhà tù và bạn thì còn nhiều khó khăn quản lý…”.

Tôi suy nghĩ rồi hiểu ra việc phải làm của người chỉ huy.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng những ngày trên chiến trường K. Ảnh : NVCC ↵

Rồi đại đội tôi lại nhận nhiệm vụ ra giữ sân bay thay cho đại đội bạn. Lúc này có điều kiện để rèn quân. Cấp trên bổ nhiệm Can lên làm Chính trị viên phó. Tôi với anh Trữ, Chính trị viên, ngồi tâm sự: “Ông Can này đánh địch tốt nhưng lý luận, phương pháp thì không ổn! Cấp trên hồi đó chỉ chú ý thành phần công nhân, cho nên muốn phát triển theo hướng chính trị…”. Tôi nghĩ không yên tâm nên bàn cùng Chính trị viên xuống theo dõi, không ra mặt, một buổi họp do anh Can chủ trì.

Học hết cấp ba, nhập ngũ cùng tôi, qua chiến đấu nhiều trận, mọi mặt đều tốt, nhưng phải xem kết quả công việc. Nghe cuộc họp trôi chảy, tôi nhẹ lòng. Nhưng đến đoạn cuối, hai anh em tôi phải bịt miệng chạy ngay: “Đã nói rồi, từ nay mà thằng nào vi phạm tôi sẽ bóp cổ cho lè lưỡi ra!”. Chính trị viên phó của tôi đã nói vậy đấy. Chạy về đến nhà, tôi cười đến nỗi chảy cả nước mắt và đùa với anh Trữ: “Chính trị viên thời trung cổ đây!”. Hai anh em không thể nhịn được cười.

Một sự việc đau lòng

Đơn vị tôi được giao giữ phạm nhân trong vụ vi phạm chính sách dân vận và kỷ luật quân đội, vi phạm nghiêm trọng quy định của Tư lệnh Quân khu về quan hệ quốc tế. Có lẽ cho đến bây giờ, nhiều người biết vụ đó vẫn chưa chắc thấy được bản chất của vấn đề. Là người trực tiếp chứng kiến phiên tòa và trực tiếp quản lý đối tượng trong những giây phút cuối, tôi xin làm rõ để mọi người quan tâm hiểu cho đúng.

Một là, bản chất vấn đề, tội lỗi của phạm nhân: lừa, cưỡng hiếp dân bạn. Không có chuyện bắn giả, thay tù binh để bắn. Sao Tư lệnh Quân khu lại có quyền ký lệnh? Đó là kỷ luật chiến trường, pháp luật thời ấy cho phép.

Về quan điểm của chúng ta, tôi xin trích nội dung cuộc tranh cãi của hai cán bộ. Một là anh Liên, Chính trị viên Tiểu đoàn 407 của tôi, và hai là một cán bộ khác, không biết tên, ở pháp trường. Khi thấy một số anh em tranh nhau leo lên cây để xem, một cán bộ cỡ trung cấp nói với mọi người xung quanh: “Bắn anh em, đồng chí, đồng đội mình mà vui vẻ gì, còn leo lên mà xem…”. Ngay lập tức, anh Liên, Chính trị viên Tiểu đoàn 407, đáp lời: “Bắn đồng chí, đồng đội là thế nào? Một kẻ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chiến trường, vi phạm pháp luật, mất hết nhân tính, phá hoại mối quan hệ quốc tế… mà gọi là đồng chí, đồng đội sao?”. Tôi muốn để mọi người tự nhận thức và phán xử.

Thật ra, chiến tranh Tây Nam, đánh Campuchia trong lúc này là đánh bọn Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan… bọn đầu sỏ đã và đang gây ra nạn diệt chủng dân tộc Campuchia và, theo cách nhìn nhận của chúng tôi khi ấy, được quan thầy chỉ đạo đánh sang nước ta, giết hại vô cùng tàn bạo dân ta ở biên giới, đặc biệt là vùng Tây Ninh.

Chúng chặt đầu, mổ bụng, moi gan luộc ăn; ném dân ta vào chảo nước sôi; dùng kiếm đâm vào cửa mình phụ nữ; khoét hậu môn rồi đuổi cho chạy đến tuột cả đống ruột đối với những người bị bắt; bắt các nhà sư Campuchia chụm đầu để làm thớt chặt đồ ăn; bắt các sư xem phim sex rồi kiểm tra tính dục và dùng búa đập đầu chết tại chỗ khi cho là sư giả tạo.

Rồi đập chết bất cứ ai khi tập trung bàn chuyện, sau đó đạp xuống ruộng để làm phân. Một khu rừng trước khi vào Stung Treng, cứ mỗi hố là một đống xương, quần áo của một gia đình Việt kiều bị chúng đưa đi, bắt đào hố và đập đầu cho chết. Một xã hội không có người tàn tật, vì chúng cho là không có ích cho xã hội! Cái gọi là xã hội mà chỉ cần một số ít người có ích…!

Chính vì bọn quái vật trên đất nước này mà ta đã quyết phải tiêu diệt kỳ cùng bọn chúng, nhưng phải thể hiện tính chính nghĩa, nhân đạo, cao cả của quân tình nguyện Việt Nam. Vì vậy, quy định của ta là: “Chỉ được ăn của mình. Nước và không khí của Campuchia”.

Cho nên, việc vi phạm của quân nhân là vô cùng nghiêm trọng. Dù biết vậy nhưng sao chúng ta không đau lòng, mất mát… “Trị tội để làm gương”, để giữ lấy những hy sinh lớn lao của quân ta, dân tộc ta đã vì nghĩa vụ quốc tế mà không quản ngại cả sự bao vây, cấm vận của cả cái gọi là “Liên Hiệp Quốc”, hay chỉ là liên hiệp cóc gì đấy!…

CCB Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh : NVCC

Ôi hy sinh, gian khổ!

Vì nghĩa lớn quang vinh.

Đặt lên vai người lính,

Vì Tổ quốc quên mình…!

(Còn nữa)

Đón đọc kỳ sau: Trận đánh của hai năm