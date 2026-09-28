Kịp thời ngăn cản người có ý định nhảy cầu Sông Buông

Lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Tân kịp thời động viên người đàn ông có ý định nhảy cầu sông Buông. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 20h30 cùng ngày, một phụ nữ đi đường phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường tại khu vực cầu sông Buông nên nhanh chóng báo tin cho Ban CHQS phường Phước Tân.

Lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Tân bàn giao người đàn ông về cho gia đình. Ảnh: ĐVCC

Tiếp nhận thông tin, Trung úy Nguyễn Quang Tư cùng các chiến sĩ lập tức đến hiện trường; kịp thời giữ người này lại, đưa ra khỏi vị trí nguy hiểm và động viên ổn định tinh thần.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông trên ở phường Tam Phước đang gặp áp lực gia đình nên nảy sinh ý định nhảy cầu khi đi qua cầu sông Buông. Sau khi bảo đảm an toàn, Ban CHQS phường xác minh địa chỉ, liên hệ và bàn giao người này cho gia đình. Người này đang sinh sống cùng bà nội tại phường Tam Phước.

Sự việc một lần nữa cho thấy vai trò của tin báo từ người dân và việc xử lý nhanh của lực lượng tại chỗ trong phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tình huống nguy hiểm.