Dấu ấn áo xanh

Những tháng đầu năm, tuổi trẻ tỉnh nhà sửa chữa, nâng cấp và xây mới 76 km đường giao thông nông thôn; thực hiện, tu sửa hơn 30 km đường cờ Tổ quốc; hỗ trợ làm lộ đất đen, bờ kè với tổng chiều dài 60 km; giặm vá hơn 35 km đường giao thông và sửa chữa hệ thống thoát nước. Ðồng thời, khởi công xây dựng 17 cầu giao thông nông thôn, cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Các cấp hội còn vận động, trao tặng 16 căn nhà nhân ái cho hộ khó khăn; xây mới 10 công trình “Thắp sáng đường quê” và trao tặng 2 sân chơi cho thanh thiếu nhi. Phong trào bảo vệ môi trường được đẩy mạnh với 72 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, khoảng 15 tấn rác thải được thu gom, xử lý và gần 145 ngàn cây xanh, hoa các loại được ươm trồng.

Từ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường đến giáo dục truyền thống, chăm lo an sinh xã hội, mỗi công trình, phần việc đều lan toả tinh thần cống hiến, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các Cụm hoạt động và thi đua thuộc Tỉnh đoàn Cà Mau tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi - về với Ðất Mũi”.

Thanh niên xã Vĩnh Lợi duy trì hoạt động chăm sóc Bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực trồng và chăm sóc cây xanh.

Ðoàn viên, thanh niên phường Hiệp Thành ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức trẻ, thanh niên tham gia sửa chữa lộ nông thôn, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Ðồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp.