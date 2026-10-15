Dấu ấn áo xanh
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu địa phương và đời sống Nhân dân.
Những tháng đầu năm, tuổi trẻ tỉnh nhà sửa chữa, nâng cấp và xây mới 76 km đường giao thông nông thôn; thực hiện, tu sửa hơn 30 km đường cờ Tổ quốc; hỗ trợ làm lộ đất đen, bờ kè với tổng chiều dài 60 km; giặm vá hơn 35 km đường giao thông và sửa chữa hệ thống thoát nước. Ðồng thời, khởi công xây dựng 17 cầu giao thông nông thôn, cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Các cấp hội còn vận động, trao tặng 16 căn nhà nhân ái cho hộ khó khăn; xây mới 10 công trình “Thắp sáng đường quê” và trao tặng 2 sân chơi cho thanh thiếu nhi. Phong trào bảo vệ môi trường được đẩy mạnh với 72 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, khoảng 15 tấn rác thải được thu gom, xử lý và gần 145 ngàn cây xanh, hoa các loại được ươm trồng.
Từ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường đến giáo dục truyền thống, chăm lo an sinh xã hội, mỗi công trình, phần việc đều lan toả tinh thần cống hiến, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dau-an-ao-xanh-a133285.html