Úc trao trả tượng Phật 500 năm tuổi cho Trung Quốc

Bức tượng đã được bàn giao cho đại diện lãnh sự Trung Quốc trong buổi lễ diễn ra tại thị trấn ven biển Denham, thuộc vịnh Shark, hôm 13/10, theo đài ABC. Hiện vật sẽ được đưa về Trung Quốc để tiếp tục nghiên cứu lịch sử trước khi trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh.

Hai nhà làm phim người Úc, Leon Deschamps và Shayne Thomson, trước đó kêu gọi Thủ tướng Úc hỗ trợ trao trả một bức tượng Phật bằng đồng thời nhà Minh về Trung Quốc như một biểu tượng của hòa bình và ngoại giao.

Bức tượng Phật Hài Đồng cổ kính này được hai ông tình cờ phát hiện bằng máy dò kim loại ven một con đường hẻo lánh tại vùng vịnh Shark thuộc bang Tây Úc, khi họ đang thực hiện một dự án phim tài liệu về cuộc thám hiểm của người Pháp diễn ra từ năm 1800 đến năm 1803.

Bức tượng nhỏ có chiều cao 15 cm, trọng lượng hơn 1 kg với lớp mạ vàng. ﻿Ảnh: ABC Midwest & Wheatbelt: Chris Lewis

Bức tượng nhỏ có chiều cao 15 cm, trọng lượng hơn 1 kg với lớp mạ vàng đã sờn theo thời gian, được xác định là một cổ vật quý giá có niên đại từ thời Nhà Minh (khoảng từ năm 1368 đến năm 1644) và đã nằm ẩn mình trong lớp đất đỏ miền bắc bang Tây Úc suốt từ 100 đến 150 năm qua.

Sự xuất hiện của tượng Phật nhà Minh tại một vùng biển xa xôi ở Tây Úc đã làm dấy lên nhiều giả thuyết lịch sử. Một giả thuyết cho rằng bức tượng có thể do hạm đội kho báu của đô đốc Trịnh Hòa bỏ lại trong chuyến hải trình vào năm 1421 dưới thời triều đại nhà Minh. Nếu đúng, người Trung Quốc đã đặt chân đến Úc sớm hơn gần 200 năm so với nhà hàng hải Hà Lan Dirk Hartog (1616).

Giả thuyết được nhiều chuyên gia ủng hộ hơn là bức tượng theo chân những người đánh bắt ngọc trai hoặc ngư dân Trung Quốc đến vịnh Shark vào những năm 1870. Vịnh Shark vốn là nơi khởi đầu của ngành công nghiệp khai thác ngọc trai tại Tây Úc từ thập niên 1850, nơi từng tồn tại một khu định cư sầm uất của người Trung Quốc mang tên "Canton" trên đảo Dirk Hartog với hàng trăm lao động và chủ tàu giàu có.