Gặp mặt, giao lưu nữ văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng năm 2026

Các nữ văn nghệ sĩ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáng tác sáng 16/10. Ảnh: KHÁNH LINH

Đây là dịp để nữ văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian, kiến trúc… gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác; nhìn lại hành trình làm nghề và khẳng định những đóng góp của phụ nữ đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật thành phố.

Triển lãm hình ảnh phụ nữ Đà Nẵng trong đời sống, lao động tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra hai phiên tọa đàm với sự tham gia của 6 nữ văn nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực và thế hệ khác nhau nhằm chia sẻ những ký ức, vốn sống, chất liệu đời thường, nguồn cảm hứng sáng tác; về lựa chọn nghề nghiệp, những áp lực và hy sinh trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Phiên tọa đàm cũng tập trung đề cập khả năng đổi mới, thích ứng của nữ văn nghệ sĩ trước sự phát triển nhanh chóng của đời sống nghệ thuật. Trong đó, sự xuất hiện của công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra phương thức sáng tạo, quảng bá tác phẩm và tiếp cận công chúng mới, song cũng đặt ra yêu cầu người nghệ sĩ phải chủ động thích ứng mà không đánh mất bản sắc cá nhân.

Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu một số hình ảnh về phụ nữ của Hội Nhiếp ảnh thành phố, cùng các ấn phẩm sách và Tạp chí Đất Quảng do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố phát hành.