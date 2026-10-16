Gần 2 nghìn người tập luyện chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò 2026

Cảnh vòng đại Xòe trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Những đại cảnh quy mô lớn dần hé lộ, với sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên và người dân, hé lộ một không gian nghệ thuật giàu bản sắc, hứa hẹn mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm ấn tượng về vẻ đẹp văn hóa của đồng bào Thái vùng Mường Lò.

Đặc biệt, các màn đại Xòe với gần 2.000 người cùng hòa nhịp trên sân vận động Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ, Lào Cai đã tạo nên những hình hoa văn đặc trưng của người Thái, vừa sinh động, đẹp mắt, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy sự háo hức, mong chờ trong công chúng và du khách gần xa.

Chương trình có sự tham gia của gần 2 nghìn người dân, nghệ nhân và nghệ sĩ.

Chia sẻ về chương trình, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, điều đặc biệt trong các màn đại Xòe năm nay là sự tham gia của đông đảo bà con với sáu điệu Xòe cổ - những điệu múa được xem là “đặc sản” văn hóa nổi bật của Mường Lò. Bên cạnh sự hoành tráng về hình thức, chương trình còn được đầu tư về nội dung, hướng tới việc giúp khán giả và du khách cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa, tinh thần ẩn chứa trong từng vòng Xòe.

Theo Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, nếu như ở những mùa lễ hội trước, khán giả chủ yếu ấn tượng với hình ảnh hàng nghìn người cùng nắm tay múa Xòe, thì ở mùa thứ ba này, ê-kíp sáng tạo mong muốn kể một câu chuyện sâu sắc hơn về ý nghĩa của di sản.

“Thời gian đầu đến với Mường Lò, chúng ta thấy một màn đại cảnh rất đông bà con cùng xòe, chúng ta nhìn xòe Thái là một điệu múa của Việt Nam. Đến mùa thứ ba này, chúng tôi sẽ gửi gắm vào đó nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn, không coi xòe chỉ là một điệu múa mà còn là ‘vòng yêu’ thể hiện tình nghĩa cộng đồng. Việc nắm tay nhau cùng xòe thể hiện sự bình đẳng, kết nối, tình nghĩa cộng đồng, đó là ý nghĩa sâu sắc của Xòe”, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến nhấn mạnh.

Cảnh đại Xòe trong chương trình.

Với thông điệp ấy, “Xòe Thái- Trọn một vòng yêu” không chỉ gợi lên hình ảnh những bàn tay nắm chặt, những vòng người nối dài trong điệu múa truyền thống, mà còn biểu đạt tình yêu thương, sự bình đẳng và sức mạnh gắn kết cộng đồng. Qua ngôn ngữ nghệ thuật, Xòe Thái được tôn vinh không chỉ bởi vẻ đẹp của những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, mà còn bởi những giá trị nhân văn đã được đồng bào gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật quy mô lớn này, những ngày qua, đơn vị thực hiện Newday Media đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và bà con nhân dân khẩn trương, miệt mài tập luyện với cường độ cao, cả ngày và đêm. Tổng biên đạo Xòe Quách Nga chia sẻ, người dân đặc biệt hào hứng khi được tham gia vào màn đại Xòe tại Lễ hội, bà con đã không quản ngại vất vả tập luyện miệt mài và hào hứng để có thể có sự phối hợp chính xác và nhịp nhàng nhất giữa hàng nghìn người tham gia.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến (mũ trắng) đang chỉ đạo diễn xuất đối với tuyến nhân vật chính.

Đặc biệt, với yêu cầu xuyên suốt của Tổng đạo diễn là người Thái sẽ kể câu chuyện của chính người Thái, nên phần lớn nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn được tuyển chọn từ địa phương. Đây không chỉ là lực lượng trực tiếp góp phần tạo nên thành công của chương trình, mà còn là những người am hiểu, gắn bó và mang trong mình tình yêu đối với văn hóa dân tộc. Bằng sự cảm nhận từ chính đời sống văn hóa của cộng đồng, họ nỗ lực thể hiện chân thực nhất tinh thần, ý nghĩa và vẻ đẹp của Xòe Thái, đưa câu chuyện về di sản Mường Lò đến gần hơn với khán giả và du khách.

Sự kết hợp giữa ý tưởng dàn dựng sáng tạo, quy mô biểu diễn ấn tượng và sự tham gia nhiệt huyết của đông đảo người dân địa phương được kỳ vọng sẽ tạo nên những ấn tượng mạnh cho chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người Mường Lò đến đông đảo công chúng và du khách.

Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 sẽ diễn ra 20 giờ tối 16/10, tại Sân vận động Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai do Newday Media thực hiện, tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn Lê Hải Yến.

Được dàn dựng công phu, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống bản địa với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chương trình không chỉ tái hiện những nét đẹp trong đời sống, phong tục của đồng bào Thái mà còn kể một câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc, lay động lòng người, lấy văn hóa dân gian làm mạch nguồn xuyên suốt.

Với 3 chương: “Mầm thương”-“Sợi nhớ”-“Vòng yêu”, chương trình sẽ đưa khán giả đi từ những rung động đầu đời của cô gái-chàng trai Thái, qua thử thách của thời gian, đến ngày đoàn tụ và hạnh phúc trọn vẹn.

Tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, Xòe Thái - Trọn một vòng yêu được xây dựng như một thiên tình ca về đôi trai gái người Thái, lấy cảm hứng từ Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu) - kiệt tác truyện thơ trữ tình nổi tiếng của người Thái Đen - và ý niệm về sợi dây tình “xai peng”, tượng trưng cho sự gắn kết lứa đôi trong văn hóa Thái.

Tuy nhiên, theo Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, chương trình sẽ không chuyển thể nguyên tác mà sáng tạo một câu chuyện mới, kế thừa tinh thần về sự thủy chung, chờ đợi, vượt qua thử thách và niềm tin vào tình yêu trọn vẹn, một kết cục có hậu.

Đến với chương trình, khán giả không chỉ được dõi theo một hành trình tình yêu thủy chung, lãng mạn và đầy rung cảm, mà còn được hòa mình vào đời sống của đồng bào Thái, được khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc đã được các thế hệ người Thái gìn giữ, trao truyền và bồi đắp qua bao đời.

Cảnh các cô gái Thái tắm suối.

Một điểm mới của chương trình năm nay theo Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, Xòe Thái không còn được tách thành một tiết mục biểu diễn độc lập mà trở thành một phần tự nhiên xuyên suốt câu chuyện, đồng thời là điểm kết rực rỡ nhất. Câu chuyện tình yêu của đôi trai gái Thái là sợi dây xuyên suốt, qua đó những phong tục, tập quán và giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ được và đưa vào một cách tự nhiên, liền mạch.

“Lồng ghép trong câu chuyện này là tất cả những yếu tố đặc trưng, bản sắc của người Thái. Những giá trị ấy sẽ được kể một cách đầy đủ, rõ ràng, để khán giả khi đến với chương trình không chỉ được đắm mình trong cảm xúc, trong câu chuyện tình yêu, mà còn có thể hiểu thêm rất nhiều về văn hóa Thái qua chính câu chuyện được kể trên sân khấu” - nữ đạo diễn chia sẻ.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến và ekip thực hiện chương trình cũng bày tỏ, điều mà chương trình hướng tới không chỉ là kể lại một câu chuyện tình yêu, mà qua đó đánh thức và đưa “hồn cốt” văn hóa Thái đến gần hơn với công chúng.