Những kết quả đầu tiên của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 14/10, từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đông đảo người dân đứng dọc hai bên đường, tay cầm bông hoa cúc trắng và Quốc kỳ, thành kính tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trong dòng người ấy có những cựu chiến binh mái đầu đã bạc, những người dân đến từ sớm và cả những thế hệ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa. Họ cùng có mặt trong một cuộc tiễn đưa đặc biệt, dành cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, không khí trang nghiêm bao trùm lễ viếng, truy điệu. Những nén hương được thắp lên trước anh linh các liệt sĩ. Các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân lần lượt vào viếng.

Trong số những người có mặt, bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, 82 tuổi, một cựu chiến binh, không giấu được nước mắt khi đứng trước hài cốt các liệt sĩ. Bà bày tỏ mong muốn những người đã khuất được về nơi an nghỉ, để đồng bào có nơi đến kính viếng.

Sau lễ truy điệu, những tiểu quách đựng hài cốt liệt sĩ được các lực lượng làm nhiệm vụ trân trọng đưa lên xe. Đoàn xe chậm rãi rời Công viên Lê Thị Riêng trong sự tiễn đưa của người dân thành phố.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Giữa nhịp sống thường ngày của đô thị, cuộc tiễn đưa trở thành khoảnh khắc lắng đọng, gợi nhắc về những hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay.

Các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân vào viếng, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đến 19h ngày 14/10, những tiểu quách cuối cùng đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, khép lại gần 12 giờ thực hiện các nghi thức truy điệu, di quan và an táng.

Để có được cuộc tiễn đưa ấy là hơn ba tháng tìm kiếm không ngừng nghỉ của các lực lượng quân đội và những đơn vị liên quan.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027); quán triệt thực hiện thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ tại Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và UBND phường Hòa Hưng, sau hơn ba tháng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Gần sáu thập kỷ sau cuộc chiến đấu năm 1968, những người lính đã ngã xuống được đưa về an nghỉ trong sự tri ân của đồng đội và nhân dân.

Chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được hơn 3.600 hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu công bố trên trang thông tin Chính phủ, tính đến ngày 13/10/2026, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ, đạt 51,59% chỉ tiêu. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, trong số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TPHCM.

Để thực hiện nhiệm vụ, 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong số các đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, có 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Cùng với việc tìm kiếm, quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đưa 1.118 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang.

Những kết quả ấy cho thấy nỗ lực của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn. Nhiều dấu tích chiến tranh đã bị thời gian, địa hình và quá trình phát triển kinh tế - xã hội làm thay đổi. Thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ ở không ít địa bàn còn thiếu hoặc chưa được xác minh đầy đủ.

Bởi vậy, mỗi vị trí mộ được xác định, mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là một kết quả nghiệp vụ mà còn mở thêm cơ hội làm sáng tỏ những thông tin đã thất lạc qua nhiều năm.

Từ tìm kiếm hài cốt đến hành trình trả lại tên người

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, Chiến dịch 500 ngày đêm còn tập trung giải quyết một công việc lâu dài và phức tạp: xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đến ngày 13/10, toàn bộ 7 quân khu và 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, với tổng số 211.301 mộ được rà soát. Trong số này, có 147.640 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.661 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tổng số mẫu đã thu thập đạt 265.761. Trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Đây là những bước chuẩn bị quan trọng để từng bước xác định danh tính liệt sĩ thông qua giám định ADN và đối sánh dữ liệu.

Công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai. Tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ do các địa phương chuyển đến đã được tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản là 122.121 mẫu.

Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 65.728 mẫu hài cốt liệt sĩ, tiến hành giám định 354 mẫu. Qua giám định, có 61 mẫu thu được trình tự gen, phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Chiều 01/10/2026, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ do Bộ Công an xây dựng, quản lý đã xác định danh tính 33 anh hùng, liệt sĩ, góp phần từng bước trả lại danh tính cho các liệt sĩ và thân nhân.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện tiếp cận các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Đến ngày 13/10/2026, diện tích rà phá bom mìn, vật nổ đạt 17.836,272ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 80,71% kế hoạch.

Theo kế hoạch, Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm: Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ đối sánh; đẩy mạnh, hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Thời gian tới, việc tăng cường phối hợp giữa các địa phương, đơn vị quân đội, công an và cơ quan chuyên môn; bổ sung thông tin hồ sơ, nâng cao hiệu quả phân tích mẫu sinh phẩm và bảo đảm an toàn tại các khu vực tìm kiếm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và người dân.