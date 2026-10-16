5 tọa độ ngắm cỏ lau đẹp như tranh ở Hà Nội, có nơi còn là điểm cắm trại lý tưởng

Bãi lau dưới chân cầu Long Biên

Nằm ven sông Hồng, khu vực dưới chân cầu Long Biên là điểm đến quen thuộc của những người yêu thích chụp ảnh giữa thiên nhiên. Vào mùa lau, những bãi đất phù sa rộng lớn được phủ bởi các cụm lau mọc tự nhiên, tạo nên khung cảnh mộc mạc giữa cây cầu cổ kính và dòng sông.

Không gian rộng, lau mọc thành từng vạt giúp du khách có thể chụp ảnh cận cảnh hoặc lấy toàn cảnh bãi sông làm nền. Từ cầu Long Biên, du khách cũng có thể phóng tầm mắt xuống khu vực bãi bồi để ngắm sắc lau đan xen với thảm thực vật ven sông.

Khi đến đây, nên chọn trang phục có màu sắc nhẹ nhàng để nổi bật giữa nền lau trắng. Du khách cần chú ý đường đi, địa hình bãi bồi và tránh tiến vào những khu vực không an toàn, đặc biệt sau mưa hoặc khi mực nước sông thay đổi.

Đê Long Biên đoạn qua đường Cổ Linh

Vào mùa cỏ lau, một số đoạn ven đê Long Biên, khu vực đường Cổ Linh, cũng thu hút người dân đến chụp ảnh. Những bông lau trắng nổi bật trên nền cỏ xanh tạo nên khung cảnh giản dị, phù hợp với phong cách ảnh nhẹ nhàng, tự nhiên.

Lau tại đây thường không tạo thành những bụi cao kín lối như ở một số bãi đất ven sông, nhưng vẫn đủ để làm phông nền cho ảnh chân dung. Thời điểm sáng sớm hoặc cuối buổi chiều thường có ánh sáng dịu, giúp bức ảnh có chiều sâu hơn.

Do khu vực nằm gần đường giao thông, người chụp ảnh cần quan sát xe cộ, không đứng dưới lòng đường hoặc dừng đỗ tùy tiện. Trước khi đi, nên kiểm tra tình hình cỏ lau thực tế vì thời điểm nở có thể thay đổi theo thời tiết.

Khu Ngoại Giao Đoàn

Giữa những tòa nhà hiện đại, các khoảng đất có cỏ lau tại khu Ngoại Giao Đoàn tạo nên sự tương phản thú vị giữa thiên nhiên và đô thị. Khi lau nở trắng, không gian trở nên mềm mại hơn, thích hợp cho những bộ ảnh phong cách thanh lịch, trẻ trung.

Nếu lau mọc thấp, du khách có thể chọn góc chụp ngang tầm người để làm nổi bật trang phục và gương mặt. Những gam màu trung tính như trắng, be, nâu hoặc xanh nhạt thường dễ kết hợp với phông nền tự nhiên.

Đây là lựa chọn phù hợp với những người không muốn di chuyển xa trung tâm. Tuy nhiên, nên chú ý ranh giới khu vực công cộng và khuôn viên riêng, không giẫm đạp lên thảm thực vật hoặc tự ý vào khu vực có biển hạn chế.

Bãi đá sông Hồng

Bãi đá sông Hồng vốn được nhiều người biết đến nhờ các khu vườn theo mùa và không gian chụp ảnh ngoài trời. Khi cỏ lau nở, những bụi lau cao tạo thêm lựa chọn cho du khách muốn thực hiện bộ ảnh mang phong cách đồng nội.

Với những vạt lau cao, góc chụp từ xa có thể làm nổi bật cả người và khung cảnh, trong khi ảnh cận cảnh tập trung vào những bông lau mềm mại. Du khách cũng có thể kết hợp chụp ảnh tại các khu tiểu cảnh, vườn hoa nếu địa điểm đang mở cửa và dịch vụ còn hoạt động.

Trước khi đến, nên tìm hiểu giờ mở cửa, giá vé và các dịch vụ chụp ảnh hiện có. Không nên tự ý bẻ lau hoặc đi vào những khu vực trơn trượt, đặc biệt khi đất ven sông ẩm ướt.

Đồi Bù, điểm ngắm lau kết hợp cắm trại

Nếu muốn rời xa không gian đô thị, Đồi Bù, khu vực nổi tiếng với hoạt động nhảy dù lượn, là lựa chọn đáng cân nhắc cho chuyến đi trong ngày. Nơi đây có địa hình đồi thoải và cảnh quan rộng mở, mang đến trải nghiệm khác biệt so với những điểm chụp lau trong nội đô.

Vào mùa lau, các triền đồi có thể xuất hiện những vạt hoa trắng trải dài giữa nền cây cỏ. Khung cảnh rộng và thoáng thích hợp để chụp ảnh phong cảnh, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn khi thời tiết thuận lợi.

Ngoài chụp ảnh, du khách có thể kết hợp đi bộ khám phá và cắm trại nếu khu vực cho phép. Tuy nhiên, cần kiểm tra đường đi, dự báo thời tiết và quy định tại điểm đến trước khi khởi hành. Địa hình đồi có thể trơn trượt sau mưa; người đi cần chuẩn bị giày phù hợp, nước uống và thu gom toàn bộ rác sau khi cắm trại.

Mùa cỏ lau không kéo dài cố định và thời điểm nở đẹp còn phụ thuộc vào thời tiết từng năm. Để có trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên kiểm tra tình hình thực tế trước chuyến đi, ưu tiên khung giờ có ánh sáng đẹp và giữ gìn cảnh quan tự nhiên khi chụp ảnh.