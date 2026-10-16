Lan tỏa lối sống xanh từ mô hình 'Đổi phế liệu lấy cây xanh'

Vừa qua, tại Phủ Dầy, tỉnh Ninh Bình, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã trao Bằng khen cho 41 nghệ nhân, người thực hành có nhiều đóng góp trong bảo vệ, thực hành và trao truyền di sản, nhân kỷ niệm 10 năm “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2016-2026).