Lan tỏa lối sống xanh từ mô hình 'Đổi phế liệu lấy cây xanh'
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15/10, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam phường Bạch Mai đã tổ chức thành công chương trình "Đổi phế liệu lấy cây xanh". Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về thông điệp sống xanh trong cộng đồng dân cư.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lan-toa-loi-song-xanh-tu-mo-hinh-doi-phe-lieu-lay-cay-xanh-10434181.html