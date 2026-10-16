Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch mùa thu đông

Món ăn mang đặc trưng hương vị biển Quảng Ninh - chả mực Hạ Long.

Liên hoan Ẩm thực thành phố Quảng Ninh quảng bá du lịch, tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kích cầu du lịch mùa thu đông 2026

Liên hoan Ẩm thực dự kiến quy tụ khoảng 150 gian ẩm thực, tạo không gian thưởng thức, khám phá ẩm thực và trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và khách du lịch.

Theo Ban tổ chức, sự kiện nhằm kích cầu, quảng bá du lịch, tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kích cầu du lịch mùa thu đông năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động triển khai "Ngày Văn hóa Việt Nam" và thúc đẩy dịch vụ lưu trú, ăn uống trong những tháng cuối năm.

Sự kiện cũng tôn vinh những món ăn, sản vật, đặc sản gắn với văn hóa, lịch sử, con người và đặc trưng vùng miền. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến giàu bản sắc, đồng thời tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch thông qua trải nghiệm ẩm thực.

Theo kế hoạch, liên hoan có khoảng 150 gian hàng, chia thành hai không gian: Khu vực dành cho các đơn vị của thành phố Quảng Ninh dự kiến có 80-100 gian hàng; khu vực dành cho các tỉnh, thành phố khác có khoảng 50-70 gian hàng. Các gian hàng sẽ giới thiệu, trưng bày đặc sản, đồ uống và món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương, trong đó có các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Món ăn đặc trưng của vùng Tiên Yên, Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trung tâm văn hoá Tiên Yên

Thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch

Bên cạnh đó, và cách chế biến đặc sản, tạo cơ hội để du khách giao lưu, tương tác và thưởng thức tại chỗ. Mỗi đơn vị cũng tham gia đăng ký một món ăn tiêu biểu để dự thi; Ban Tổ chức sẽ tổ chức chấm điểm, tôn vinh các gian hàng và món ăn nổi bật.

Lễ khai mạc diễn ra từ 20 giờ ngày 20/11, với chương trình nghệ thuật chào mừng, trao giải tôn vinh đầu bếp và món ăn tiêu biểu, biểu diễn pha chế cocktail và chế biến chả mực Hạ Long.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động mời đại biểu, người dân và du khách thưởng thức chả mực Hạ Long, cocktail pha chế từ các loại rượu địa phương, cùng một số sản phẩm đặc trưng như: rượu Ba kích, rượu mơ Yên Tử, trà hoa vàng và trà Đường Hoa.

Trong những ngày tiếp theo, liên hoan tiếp tục tổ chức các chương trình nghệ thuật, âm nhạc đường phố, biểu diễn của các nhóm nhạc và hoạt động hoạt náo Vui Fest, pha chế cocktail và phục vụ khách thưởng thức ẩm thực.

Các gian hàng hoạt động từ 9 giờ đến 23 giờ hằng ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Với quy mô dự kiến thu hút 50.000-60.000 lượt khách trong nước và quốc tế, Liên hoan Ẩm thực thành phố Quảng Ninh năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách trong mùa thu đông, thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch, nghệ nhân, đầu bếp và cơ sở kinh doanh ẩm thực.