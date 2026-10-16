PVOIL giảm 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng toàn quốc

Từ 0h ngày 16/10/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đồng loạt giảm 350 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng dầu thuộc chương trình “PVOIL chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” tại 1.100 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên toàn quốc. Chương trình diễn ra đến 15h ngày 22/10/2026.

Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa cho tăng trưởng tiếp tục là những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ đặt ra. Trong bối cảnh đó, PVOIL triển khai chương trình giảm giá xăng dầu nhằm góp phần san sẻ một phần chi phí nhiên liệu - khoản chi thường xuyên gắn với nhu cầu đi lại, vận chuyển và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện PVOIL cho biết, mức giảm 350 đồng/lít được áp dụng đồng loạt tại toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc trong thời gian khuyến mại, giúp khách hàng tại nhiều địa phương có thêm cơ hội tiết kiệm chi phí. Chính sách này mang lại lợi ích cho nhiều nhóm đối tượng, từ người dân sử dụng phương tiện cá nhân đến các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thường xuyên.

Đặc biệt, với những người mưu sinh bằng phương tiện vận tải, các hộ kinh doanh dịch vụ giao nhận hay doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, chi phí nhiên liệu tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động. Việc giảm giá tại mỗi lần mua hàng giúp khách hàng tiết kiệm một khoản chi phí, nhất là với những trường hợp thường xuyên tiếp nhiên liệu. Khi được triển khai trên quy mô 1.100 cửa hàng, lợi ích từ chương trình được mở rộng, góp phần hỗ trợ hoạt động đi lại và sản xuất, kinh doanh.

Theo đại diện PVOIL, thông qua chương trình “PVOIL chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình”, doanh nghiệp một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm chia sẻ áp lực chi phí, góp phần hỗ trợ đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp, góp sức bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm.

Các mặt hàng áp dụng: Xăng E10 RON95-III, xăng E5 RON92-II và dầu DO 0,05S-II.

(Nguồn: PVOIL)