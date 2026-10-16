Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hội chợ Videx Cambodia 2026

Ban Tổ chức trao nhiều phần quà tặng người dân Campuchia tham quan Hội chợ. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Từ ngày 14-17/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich), thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026.

Khu Không gian văn hóa Việt Nam có diện tích 50m², được bố trí tại khu vực sân khấu chính của hội chợ, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, đất nước, con người, các di sản văn hóa thế giới và tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam.

Đây cũng là dịp tôn vinh truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần giới thiệu mối quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam và Campuchia.

Nằm ở vị trí trung tâm của không gian trưng bày là các tác phẩm sơn mài thủ công truyền thống mang tinh thần tạo hình đương đại. Nổi bật là Bộ sưu tập Ngựa sơn mài chào Xuân Bính Ngọ 2026, lấy cảm hứng từ kiệt tác "Bình Ngô Đại Cáo" của đại thi hào Nguyễn Trãi; hình tượng "Ngựa chín hồng mao" gắn với tín ngưỡng dân gian đồng bằng Bắc Bộ; cùng tác phẩm Ngựa "Hoa Mai" kế thừa nét đẹp của điêu khắc cổ và tranh truyền thống.

Khu trưng bày Không gian văn hoá Việt nổi bật với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bên cạnh đó, bộ sản phẩm sơn mài "Vinh quang Việt Nam" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) khắc họa màu sắc của các lực lượng duyệt binh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với các làng nghề truyền thống. Trong đó có nón lá thêu, nón lá sen, lụa hoa của Làng Nón Chuông (Thanh Oai, Hà Nội); sản phẩm mây tre đan Phú Vinh (Phú Nghĩa, Hà Nội); quạt tre khắc họa danh lam thắng cảnh và tích truyện cổ của Làng Chàng Sơn (Tây Phương, Hà Nội); chuồn chuồn tre của Làng Thạch Xá (Tây Phương, Hà Nội).

Các sản phẩm sơn mài, gốm sứ và đồ vải cũng góp phần giới thiệu sự đa dạng của nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Nhiều sản phẩm được trưng bày như phù điêu "Vinh hoa phú quý", bộ tượng 4 em bé gái dân tộc, bộ phỗng đất dân gian và các sản phẩm làm từ vật liệu thân thiện với môi trường.

Làng gốm Bát Tràng (Bát Tràng, Hà Nội) giới thiệu các dòng gốm hoa lam, men ngọc, men rạn cùng những sản phẩm gốm đắp vẽ hoa trái. Trong khi đó, Làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) mang đến các sản phẩm lụa tơ tằm 100% tự nhiên; Làng Quất Động (Thượng Phúc, Hà Nội) giới thiệu các sản phẩm túi, ví thêu lụa.

Đoàn văn công Quân khu 9 trình diễn tiết mục văn nghệ giao lưu các điệu múa truyền thống hai nước. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đáng chú ý, khách tham quan còn có thể trực tiếp trải nghiệm in tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) trên giấy dó. Không gian ẩm thực phục vụ các món ăn, thức quà truyền thống như trà ướp sen, hạt sen, kẹo vừng, kẹo hạt bí và kẹo dừa sáp.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và trải nghiệm, chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật do Đoàn Văn công Quân khu 9 đảm nhiệm góp phần tạo không khí sôi động tại hội chợ.

Các hoạt động giao lưu văn hóa không chỉ góp phần quảng bá những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa nhân dân hai nước.