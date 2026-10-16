Loài cá kỳ dị có lớp da cứng như áo giáp, thịt trắng phau được ví như 'gà nước mặn', giá tới 1 triệu đồng/kg

Loài cá biển có ngoại hình kỳ lạ, giá bán lên tới 1 triệu đồng/kg

Vùng biển Nam Trung Bộ có nhiều loại hải sản độc đáo, trong đó cá thiết giáp (hay còn gọi cá bò hòm) là cái tên khiến không ít người tò mò bởi hình dáng khác biệt.

Không có thân hình thuôn dài như những loài cá thông thường, cá thiết giáp sở hữu phần thân vuông vức, trông giống một chiếc hộp nhỏ. Đầu cá khá lớn, miệng nhỏ, mắt tròn và phần đuôi ngắn.

Cá thiết giáp sở hữu phần thân vuông vức, trông giống một chiếc hộp nhỏ - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Điểm đặc biệt nhất nằm ở lớp da dày, cứng bao bọc bên ngoài. Trên bề mặt da xuất hiện những khối hình lục giác cùng các đốm màu nâu nổi bật trên nền vàng nhạt, tạo cảm giác như một lớp áo giáp bảo vệ cơ thể. Chính đặc điểm này khiến loài cá được gọi bằng cái tên thiết giáp. Khi bơi, cá di chuyển khá chậm, hai chiếc vây nhỏ hai bên thân liên tục chuyển động, tạo nên dáng vẻ khác lạ.

Cá thiết giáp thường sinh sống ở những vùng nước tương đối lặng, khu vực đầm, vịnh hoặc gần các rạn san hô. Theo những người kinh doanh hải sản, loài cá này không dễ đánh bắt, nguồn cung tự nhiên không nhiều. Vì vậy, cá thiết giáp thường có giá cao hơn các loại cá biển phổ biến.

Tùy kích thước, tình trạng tươi sống và địa điểm bán, giá cá thiết giáp có sự chênh lệch đáng kể. Cá tươi sống loại lớn từng được rao bán với giá khoảng 1 triệu đồng/kg tại vùng biển khai thác, trong khi cá đông lạnh có giá khoảng 380.000–500.000 đồng/kg.

Những con cá lớn thường được thực khách quan tâm nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn. Một số nhà hàng phải nhận đặt trước để chủ động nguồn nguyên liệu, đặc biệt khi khách muốn thưởng thức cá tươi sống.

Trái ngược với vẻ ngoài cứng cáp, có phần dữ dằn, cá thiết giáp lại được yêu thích nhờ chất lượng thịt - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Thịt trắng phau, dai ngọt như thịt gà, chế biến thành nhiều món ngon

Trái ngược với vẻ ngoài cứng cáp, có phần dữ dằn, cá thiết giáp lại được yêu thích nhờ chất lượng thịt. Sau khi sơ chế và chế biến đúng cách, phần thịt cá có màu trắng phau, thớ săn chắc, vị ngọt tự nhiên và ít xương dăm.

Đặc biệt, thịt cá có độ dai nhất định, khi ăn mang lại cảm giác gần giống thịt gà. Bởi vậy, nhiều thực khách ví cá thiết giáp như một loại “gà nước mặn”.

Trong số các cách chế biến, cá thiết giáp nướng mọi được xem là món ăn giúp giữ lại hương vị nguyên bản. Sau khi làm sạch, cá được đặt lên bếp than hồng và nướng từ từ. Khi gặp nhiệt, lớp da dày bên ngoài dần chuyển màu sẫm, nứt ra, để lộ phần thịt trắng bên trong.

Thịt cá có độ dai nhất định, khi ăn mang lại cảm giác gần giống thịt gà - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Cá chín tỏa mùi thơm hấp dẫn. Người thưởng thức có thể tách từng thớ thịt, chấm cùng muối ớt xanh, muối tiêu chanh hoặc các loại nước chấm hải sản tùy khẩu vị.

Phần thịt cá săn chắc, không bị bở, có vị ngọt tự nhiên nên không cần tẩm ướp quá nhiều gia vị.

Ngoài nướng mọi, cá thiết giáp còn được chế biến thành các món hấp, nướng muối ớt hoặc kết hợp với những loại gia vị đặc trưng của địa phương.

Nhờ ngoại hình độc đáo và hương vị khác biệt, cá thiết giáp ngày càng được nhiều thực khách biết đến. Với du khách ghé thăm các vùng biển Nam Trung Bộ, đây là một trong những món hải sản lạ đáng để khám phá bên cạnh tôm hùm, mực, ghẹ hay các loại cá biển quen thuộc.