UNESCO vinh danh 41 nghệ nhân, người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Ông Jonathan Wallace Baker trao tặng bằng khen cho Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Huệ - Thủ nhang Phủ chính Phủ Dầy. Ảnh: Quỳnh Trâm.

Các cá nhân được vinh danh gồm các thanh đồng và thành viên cộng đồng có nhiều đóng góp bền bỉ, thiết thực trong gìn giữ chuẩn mực thực hành, truyền dạy tri thức cho thế hệ trẻ và hướng dẫn cộng đồng thực hành tín ngưỡng theo chuẩn mực truyền thống. Những đóng góp này không chỉ thể hiện ở việc bảo tồn nghệ thuật hát chầu văn, âm nhạc, trang phục và tri thức dân gian, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới thực hành tín ngưỡng văn minh, tiết kiệm, chống mê tín dị đoan và thương mại hóa di sản.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh, dấu mốc 10 năm di sản được ghi danh là dịp nhìn lại chặng đường bảo vệ di sản, đồng thời tri ân những đóng góp bền bỉ của cộng đồng trong duy trì và trao truyền các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Thông qua việc thực hành nghi lễ, trình diễn hát chầu văn, truyền dạy tri thức và kỹ năng, cộng đồng góp phần gìn giữ một truyền thống tâm linh phong phú, gắn bó với bản sắc văn hóa và đời sống của người Việt.

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đánh giá cao vai trò kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ công tác bảo vệ di sản của Hội Bảo vệ và phát huy di sản tỉnh Ninh Bình. Bà cho biết, sự tôn vinh lần này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực tập thể trong gìn giữ bản sắc văn hóa và kiến tạo tinh thần hòa hiếu, yêu thương, hòa bình.

Đại diện cộng đồng thực hành di sản, Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Huệ, Thủ nhang Phủ Chính Phủ Dầy, Chủ tịch Hội Bảo vệ và phát huy di sản tỉnh Ninh Bình, khẳng định việc duy trì nghi lễ, gìn giữ nếp thực hành và truyền dạy cho thế hệ trẻ là trách nhiệm của cộng đồng, góp phần bảo đảm sức sống lâu dài của di sản.