Tuổi trẻ Cà Mau gìn giữ di sản, sống đẹp vì cộng đồng

Dự lễ có Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam; đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ và hơn 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (bìa phải) dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hội LHTN Việt Nam. Qua từng giai đoạn, Hội luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết thanh niên, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Thuý Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hội LHTN Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống đó, tuổi trẻ Cà Mau tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Diễn đàn “Di sản văn hoá, bản sắc quê hương” thu hút sự tham gia trao đổi của các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, soạn giả cải lương về giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và bản Dạ cổ hoài lang.

Các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, soạn giả cải lương trao đổi về giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Các đại biểu đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống trong đời sống hiện đại, gắn gìn giữ bản sắc văn hoá với đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá trên các nền tảng số.

Các nghệ nhân trình diễn tiết mục đờn ca tài tử tại chương trình.

Diễn đàn cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc khuyến khích thanh thiếu niên tìm hiểu, trải nghiệm, thực hành và tiếp nối các giá trị văn hoá truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau đến bạn bè trong và ngoài nước.

Thanh niên chia sẻ trách nhiệm của người trẻ trong gìn giữ, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử.

Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi thanh niên phát huy truyền thống, tích cực học tập, lao động sáng tạo, sống nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 24 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Cà Mau năm 2026, ghi nhận những việc làm ý nghĩa, tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tặng quà chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Cà Mau năm 2026.

Đồng chí Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn, trao bằng tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Cà Mau năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Trần Đăng Khoa và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thúy Duy trao bằng tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Cà Mau năm 2026.