Đạo chích sa lưới
Từ tin báo của người dân địa phương về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 1 ĐTDĐ iPhone 17 Pro Max và 1 máy tính bảng OPPO (tổng trị giá khoảng 42 triệu đồng), Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Can Lộc nhanh chóng làm rõ và bắt giữ thủ phạm là Phạm Ngọc Công (1992, trú phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, Công khai nhận đã lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của người dân để đột nhập trộm cắp tài sản. Ngoài vụ việc trên, đối tượng còn khai đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Redmi của một người dân khác ở xã Can Lộc. Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Công để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dao-chich-sa-luoi-post361554.html