Đối tượng Công bị bắt giữ cùng tang vật.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Can Lộc nhanh chóng làm rõ và bắt giữ thủ phạm là Phạm Ngọc Công (1992, trú phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, Công khai nhận đã lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của người dân để đột nhập trộm cắp tài sản. Ngoài vụ việc trên, đối tượng còn khai đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Redmi của một người dân khác ở xã Can Lộc. Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Công để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.