Từ những đơn hàng “không như ý”...

Trong quá trình chạy xe công nghệ, việc tiếp nhận đơn hàng theo cơ chế điều phối của nền tảng là một phần công việc thường ngày của tài xế. Tuy nhiên, với Huỳnh Trung Huy (sinh năm 2001, quê tỉnh Vĩnh Long), những đơn giao đồ ăn, giao hàng có thời gian thực hiện kéo dài nhưng thu nhập không như mong muốn lại trở thành nguyên nhân khiến đối tượng nảy sinh ý định can thiệp vào chính phần mềm phục vụ công việc.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận: “Do trong quá trình chạy xe theo phần mềm của công ty, tôi bị nhận nhiều đơn hàng đồ ăn, đơn hàng 2 giờ, mấy đơn hàng đó mất nhiều thời gian mà không được nhiều tiền nên nảy sinh ý định chỉnh sửa phần mềm của công ty…”.

Từ tâm lý không muốn tiếp nhận những đơn hàng bất lợi, Huy đã lựa chọn một cách thức không được phép: tìm công cụ để tác động vào ứng dụng Xanh SM Driver, thay đổi cơ chế hoạt động nhằm phục vụ mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, hành vi của Huy không dừng lại ở việc tự ý điều chỉnh một số thao tác trên thiết bị. Quá trình xác minh cho thấy đối tượng đã tìm kiếm phần mềm trên Internet, sử dụng công cụ để chỉnh sửa ứng dụng, can thiệp vào các thành phần kỹ thuật, vô hiệu hóa chức năng bắt buộc cập nhật và thay đổi thông tin phiên bản nhằm vượt qua cơ chế kiểm soát của hệ thống.

Đối tượng Huỳnh Trung Huy

Từ dấu hiệu bất thường trong hoạt động sử dụng ứng dụng, Công an phường Phúc Lợi tiến hành xác minh, làm rõ người thực hiện hành vi, phương thức can thiệp và mục đích sử dụng phần mềm. Quá trình điều tra không chỉ tập trung vào việc Huy đã chỉnh sửa ứng dụng như thế nào mà còn đặt ra yêu cầu xác định công cụ này có được phát tán, mua bán cho những người khác hay không.

Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện Huy không chỉ sử dụng phần mềm đã chỉnh sửa cho bản thân mà còn rao bán công cụ này trên mạng xã hội. Mỗi phần mềm được bán với giá khoảng 1 triệu đồng, qua đó đối tượng thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Quá trình xác minh, đấu tranh của Công an phường Phúc Lợi từng bước làm rõ hoạt động mua bán này, xác định những người có liên quan, phương thức giao dịch và mục đích sử dụng phần mềm.

Một người mua phần mềm của Huy là anh N. Theo thông tin xác minh, anh N đặt mua qua mạng xã hội với giá 1 triệu đồng. Việc mua phần mềm xuất phát từ lòng tham, mong muốn sử dụng công cụ can thiệp để phục vụ lợi ích cá nhân mà không tuân thủ cơ chế hoạt động bình thường của ứng dụng.

Với quyết tâm đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm, Công an phường Phúc Lợi đã đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng

Từ lời khai của những người liên quan, có thể thấy sức hút của những phần mềm được quảng cáo có khả năng “né đơn”, thay đổi cơ chế hoạt động hoặc vượt qua những giới hạn trên ứng dụng đã khiến một số người sẵn sàng bỏ tiền mua, bất chấp nguy cơ vi phạm pháp luật.

Không chỉ người tạo ra phần mềm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, người mua, sử dụng công cụ can thiệp trái phép cũng cần nhận thức rõ những rủi ro pháp lý. Việc một phần mềm được rao bán công khai trên mạng xã hội, có người sử dụng hoặc được quảng cáo là giúp thuận tiện hơn trong công việc không đồng nghĩa với việc công cụ đó hợp pháp.

Nhận định về vụ việc, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi cho biết: “Qua quá trình điều tra, chúng tôi đánh giá đây là hành vi rất mới, đặc biệt thực hiện trên không gian mạng, thủ đoạn hết sức tinh vi, đối tượng đã có những hành vi tác động, xâm nhập vào phần mềm của công ty để thực hiện hành vi trục lợi rồi bán cho các đối tượng khác để thu lợi bất chính”.

Theo Trung tá Đỗ Hữu Phúc, việc đối tượng sử dụng những công cụ kỹ thuật để can thiệp vào ứng dụng, sau đó đưa phần mềm đã chỉnh sửa cho người khác sử dụng, khiến vụ việc không còn giới hạn ở hành vi cá nhân mà có nguy cơ phát sinh, lan rộng thông qua hoạt động mua bán trên mạng.

Đây cũng là một trong những khó khăn đối với lực lượng chức năng khi xác minh, đấu tranh. Các đối tượng có thể thực hiện giao dịch trên môi trường mạng, sử dụng những công cụ kỹ thuật và phương thức liên lạc trực tuyến, trong khi hành vi can thiệp vào phần mềm có thể không biểu hiện rõ ràng bằng những dấu hiệu thông thường. “Thủ đoạn của đối tượng mới nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra”, Trung tá Đỗ Hữu Phúc nhấn mạnh.

Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi đánh giá thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi và rất mới

Từ dấu hiệu phát hiện ban đầu, Công an phường Phúc Lợi đã tập trung xác minh, làm rõ hành vi, củng cố tài liệu liên quan đến việc chỉnh sửa ứng dụng, mua bán phần mềm và mục đích trục lợi. Quá trình đấu tranh đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng, bởi việc xác định hành vi xâm nhập, tác động trái phép vào phương tiện điện tử phải dựa trên tài liệu, chứng cứ cụ thể, làm rõ bản chất của từng thao tác kỹ thuật và mục đích thực hiện.

Với quyết tâm đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi của Huỳnh Trung Huy, đồng thời xác định những người liên quan đến việc mua, sử dụng phần mềm đã bị chỉnh sửa.

Cảnh giác với những phần mềm “đường tắt” trên mạng

Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy để điều tra về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Tại cơ quan Công an, Huy bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình: “Sau khi nhận thức được, tôi biết mình đã sai, vi phạm pháp luật, tôi rất ăn năn, hối hận”.

Vụ việc cũng đặt ra vấn đề đối với các doanh nghiệp vận hành nền tảng công nghệ. Theo Trung tá Đỗ Hữu Phúc, dù doanh nghiệp đã có các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ hệ thống, song vẫn có những kẽ hở để đối tượng lợi dụng, xâm nhập và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

“Đây là một trong những lỗ hổng quản lý của các doanh nghiệp. Mặc dù các đơn vị doanh nghiệp đã có những biện pháp phòng ngừa, tuy nhiên vẫn còn kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, xâm nhập vào để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật”, Trung tá Đỗ Hữu Phúc đánh giá.

Từ thực tế này, việc nâng cao năng lực bảo mật phần mềm, tăng cường kiểm soát những nguy cơ can thiệp trái phép, kịp thời phát hiện các phiên bản ứng dụng bất thường là yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp vận hành nền tảng số. Cùng với các giải pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến cán bộ, công nhân viên và người sử dụng cũng cần được chú trọng.

Qua vụ án, Công an phường Phúc Lợi khuyến cáo các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực bảo mật đối với phần mềm quản lý, chủ động rà soát, khắc phục những nguy cơ, lỗ hổng có thể bị lợi dụng để xâm nhập, tác động trái phép vào hệ thống.

Đối với người dân, đặc biệt những người thường xuyên sử dụng các nền tảng công nghệ để làm việc, cần cảnh giác trước các phần mềm được rao bán trên mạng với lời quảng cáo có khả năng can thiệp, thay đổi cơ chế hoạt động hoặc vượt qua những giới hạn của ứng dụng. Không tham gia mua bán, cài đặt, sử dụng những công cụ không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trung tá Đỗ Hữu Phúc khuyến cáo: “Cơ quan điều tra khuyến cáo các doanh nghiệp cần nâng cao bảo mật của phần mềm quản lý, tuyên truyền đến từng cán bộ, công nhân viên, với người dân không tham gia, sử dụng, mua các thiết bị, phần mềm rao bán trên mạng, chấp hành quy định của pháp luật. Khi nhận thấy các hành vi mua bán tương tự thì cung cấp ngay cho cơ quan công an…”.

Từ một thủ đoạn tưởng chừng chỉ nhằm né tránh những đơn hàng không như ý, vụ việc đã bộc lộ nguy cơ của việc lợi dụng công nghệ để trục lợi, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin. Khi những công cụ can thiệp phần mềm được rao bán, người mua không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tiền, mất dữ liệu mà còn có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hành trình làm rõ vụ việc của Công an phường Phúc Lợi là lời cảnh báo đối với những ai đang tìm kiếm “đường tắt” trên các nền tảng công nghệ: Mọi hành vi vượt quá quyền truy cập được cấp, tự ý can thiệp vào hệ thống của tổ chức, cá nhân khác để trục lợi đều có thể bị phát hiện, xử lý nghiêm. Công nghệ có thể mang lại sự tiện lợi, nhưng không thể trở thành công cụ để né tránh pháp luật.