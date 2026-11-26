Sáng 26/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ đột nhập ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, đe dọa, hành hung học sinh để cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội “Cướp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 8h ngày 22/11, Công an phường Văn Phú tiếp nhận đơn trình báo của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái về việc một số học sinh tại ký túc xá nam bị nhóm đối tượng bên ngoài đột nhập vào phòng ở, đe dọa, hành hung và chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 22/11. Các đối tượng đã lục soát, ép buộc học sinh giao nộp tiền, điện thoại di động, đồng thời yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Văn Phú báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng.

Đến 17h30 ngày 22/11, lực lượng công an bắt giữ Mai Đại V. tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú. Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Bảo K. tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đi Bắc Ninh.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lào Cai triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức truy tìm tại các địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đến 0h20 ngày 25/11, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Đức V. và Trần Đức H. khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án được thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và ép các học sinh chuyển 450.000 đồng qua tài khoản ngân hàng.

Ngày 25/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh, tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội “Cướp tài sản” theo quy định của pháp luật.