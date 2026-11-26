Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm phương án, quy trình kỹ thuật và sự chỉ huy, điều hành; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống phát sinh. Qua diễn tập, đánh giá thực chất năng lực chỉ huy, khả năng sẵn sàng ứng phó của các lực lượng, đồng thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập thành công.

Tham gia diễn tập có 525 người cùng 40 phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng của lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan. Cuộc diễn tập được tổ chức qua 4 giai đoạn, gồm: Phát hiện cháy, báo động và chữa cháy ban đầu; tổ chức thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản; huy động, phối hợp các lực lượng triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khống chế hoàn toàn đám cháy, xử lý các tình huống phát sinh và kết thúc nhiệm vụ.

Các lượng tham gia diễn tập tại hiện trường.

Qua đó, kiểm tra tính khả thi của phương án, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng ứng phó, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.