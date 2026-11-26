Vào lúc 11 giờ 33 ngày 25/11 Nguyễn Thành Tâm (SN 1984, ngụ phường Phan Thiết) điều khiển xe máy đến quầy bán nước của chị Đ.Q.T.N trên đường Tôn Đức Thắng, thuộc tổ dân phố 4, phường Phú Thủy. Tâm dựng xe ngoài đường vào, giả vờ hỏi mua 2 ly nước. Trong lúc nữ nhân viên Đ.Q.T.N quay vào trong pha chế, đối tượng phát hiện chiếc iPhone 17 Pro Max đặt trên bàn bên cạnh nên thò tay lấy, bỏ vào túi quần rồi ra xe máy rời đi.

Đối tượng Nguyễn Thành Tâm tại Công an phường Phú Thuỷ.

Đến 14 giờ cùng ngày, chị N. đến Công an phường Phú Thủy trình báo. Công an đã cử cán bộ đến hiện trường xác minh, rà soát dấu vết, trích xuất camera, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Sau khoảng 2 giờ truy xét, lực lượng công an xác định đối tượng Nguyễn Thành Tâm là người trộm điện thoại và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan, qua xác minh nhân thân Nguyễn Thành Tâm là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội cướp tài sản vào ngày 29/8. Đối tượng có 4 tiền án, gồm 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Cướp tài sản.