Quốc hội vừa thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), trong đó đáng chú ý là quy định người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất ở cho cá nhân phải nộp tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm.

Để hiểu rõ hơn về tính pháp lý của các quy định trong luật, phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Thị Ngọc Trâm, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội.

Luật sư Phạm Thị Ngọc Trâm, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội. Ảnh: NVCC

- Quốc hội vừa thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật sư đánh giá như thế nào về quy định này người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất ở cho cá nhân phải nộp tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm. Việc nâng mức tiền đặt trước có ý nghĩa gì trong việc khắc phục những bất cập của hoạt động đấu giá đất thời gian qua?

- Theo tôi, quy định này cần thiết để tăng trách nhiệm tài chính của người tham gia đấu giá. Tuy nhiên, cần nhìn nhận đúng điểm mới: Điều 2 Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã quy định khung tiền đặt trước từ 10% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân. Luật vừa được thông qua nâng mức tối thiểu lên 20%, đồng thời đưa cơ chế này vào luật để áp dụng ổn định.

Trước hết, việc nâng mức tiền đặt trước góp phần nâng cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ của người tham gia đấu giá. Khi số tiền có nguy cơ bị mất do vi phạm nghĩa vụ tăng lên, người tham gia sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng tài chính và mức giá đưa ra. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng cố tình trả giá cao bất thường nhằm đẩy giá đất rồi “bỏ cọc”, gây nhiễu loạn thị trường và ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai. Yêu cầu tài chính cao hơn có thể hạn chế việc đăng ký đấu giá tùy tiện, nhưng không đủ để xác định người tham gia có nhu cầu sử dụng đất thực sự hay có mục đích thao túng. Vì vậy, hiệu quả của quy định còn phụ thuộc vào việc phát hiện, xử lý hành vi sai phạm và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ sau đấu giá.

Bên cạnh đó, quy định này còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của hoạt động đấu giá, hạn chế việc phải tổ chức đấu giá lại, giảm lãng phí thời gian, chi phí và nguồn lực của Nhà nước.

Việc lựa chọn mức tiền đặt trước cụ thể phải có căn cứ, tránh áp dụng đồng loạt mức tối đa. Khoản 10 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản vừa được thông qua giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước trong khung luật định. Khi triển khai, cần bảo đảm vừa hạn chế việc tham gia đấu giá tùy tiện, vừa duy trì khả năng tiếp cận của người dân và tính cạnh tranh của cuộc đấu giá.

- Thực tế tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội, từng xuất hiện tình trạng người tham gia đấu giá trả giá cao bất thường, tạo mặt bằng giá thiếu thực chất, sau đó bỏ cọc, không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Theo Luật sư, quy định mới sẽ tác động như thế nào đến việc ngăn chặn tình trạng này?

- Quy định mới về nâng mức tiền đặt trước sẽ có tác động đáng kể trong việc hạn chế tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, vốn đã từng xảy ra tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội. Chẳng hạn, với một lô đất có giá khởi điểm 2 tỷ đồng, theo khung mới, người tham gia phải nộp từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy mức áp dụng. Khi đăng ký nhiều lô cùng lúc, số vốn phải thu xếp ngay từ đầu càng lớn. Khoản tiền có nguy cơ mất nếu vi phạm nghĩa vụ thanh toán sẽ khiến người tham gia thận trọng hơn khi quyết định trả giá.

Tuy nhiên, mức độ răn đe còn phụ thuộc vào tương quan giữa khoản tiền có thể mất và lợi ích mà người vi phạm kỳ vọng thu được. Vì tiền đặt trước tính theo giá khởi điểm, nếu giá khởi điểm thấp đáng kể so với giá giao dịch thực tế, ngay cả mức đặt trước 50% cũng có thể chưa đủ để ngăn một nhóm chấp nhận mất cọc nhằm tạo mặt bằng giá có lợi cho các lô đất khác mà họ đang nắm giữ. Khi đánh giá dấu hiệu thao túng, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét tổng thể giá thị trường tại thời điểm đấu giá, diễn biến trả giá, mối liên hệ giữa những người tham gia và việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Chênh lệch lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa đủ để kết luận có hành vi thông đồng hay thổi giá.

Việc nâng mức tiền đặt trước giúp ngăn chặn tình trạng đẩy giá đất rồi “bỏ cọc”. Ảnh: HL

Theo số liệu nêu trong hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ do Bộ Tư pháp chủ trì, tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội trước đây, có 56/68 thửa đất trúng đấu giá trong năm 2024 bị bỏ cọc. Trường hợp này cho thấy cần công khai thông tin cả sau phiên đấu giá. Khi quyết định công nhận kết quả bị hủy do người trúng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, địa phương cần cập nhật kịp thời việc hủy và lý do hủy theo quy định. Người dân và cơ quan quản lý nhờ đó có thể đánh giá đúng giá trị tham chiếu của mức giá đã công bố.

- Bên cạnh việc tăng tiền đặt trước, luật còn bổ sung các chế tài đối với người trúng đấu giá nhưng vi phạm nghĩa vụ thanh toán, dẫn đến hủy kết quả đấu giá, trong đó có quy định cấm tham gia đấu giá trong một khoảng thời gian nhất định, Luật sư đánh giá ra sao về tính răn đe và khả năng thực thi của các chế tài này, liệu đã đủ sức ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đầu cơ, thổi giá?

- Sức răn đe của biện pháp cấm nằm ở việc người vi phạm mất cơ hội tham gia các cuộc đấu giá tiếp theo. Cần lưu ý, Điều 3 Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã có cơ chế cấm đối với người trúng đấu giá đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền dẫn đến hủy quyết định công nhận kết quả. Vì vậy, luật mới cần được nhìn nhận trong sự kế thừa và hoàn thiện cơ chế đang áp dụng.

Khoản 3 Điều 58 quy định thời hạn cấm từ 6 tháng đến 5 năm; khoản 5 xác định phạm vi cấm đối với loại tài sản đó trên toàn quốc. Điều này khiến người vi phạm không thể đơn giản chuyển sang địa phương khác để tiếp tục tham gia đấu giá trong thời hạn bị cấm.

Về thực thi, cần xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải ghi nhận đầy đủ diễn biến phiên đấu giá và các trường hợp từ chối ký biên bản hoặc từ chối kết quả. Cơ quan thuế và cơ quan quản lý đất đai cần phối hợp xác nhận thời hạn, số tiền phải nộp và tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã quy định thời hạn xem xét, ban hành quyết định cấm là 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá. Trách nhiệm cần được thực hiện kịp thời để tránh tình trạng đã phát sinh vi phạm nhưng người vi phạm vẫn tiếp tục đăng ký đấu giá ở nơi khác. Quyết định cấm phải được đăng tải trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia theo quy định. Khi tiếp nhận hồ sơ ở các phiên sau, tổ chức hành nghề đấu giá cần đối chiếu cả thời hạn và phạm vi của quyết định cấm.

Tôi cho rằng biện pháp cấm có thể giảm tình trạng bỏ cọc, nhưng để ngăn hành vi thông đồng có tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cần phát hiện và xử lý cả những người phối hợp thực hiện hành vi. Khi có dấu hiệu nhờ người khác đứng tên để né quyết định cấm hoặc phối hợp trả giá nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá, cần đối chiếu hồ sơ đăng ký, dữ liệu trả giá và mối liên hệ giữa những người tham gia qua nhiều phiên. Nếu kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu vi phạm, hồ sơ cần được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo tính chất và mức độ của hành vi.

- Theo Luật sư, để các quy định mới thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống, Hà Nội nói riêng và các địa phương nói chung cần triển khai đồng bộ thêm những giải pháp gì? Đặc biệt, cần làm gì để nâng cao chất lượng xác định giá khởi điểm, kiểm soát người tham gia đấu giá và bảo đảm các phiên đấu giá diễn ra thực chất, đúng pháp luật?

- Trước hết, cần phân biệt thời điểm Quốc hội thông qua với thời điểm luật có hiệu lực. Luật có hiệu lực chung từ ngày 1-7-2027; việc triển khai phải đồng thời tuân thủ các quy định về hiệu lực và chuyển tiếp.

Để các quy định mới thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống, Hà Nội nói riêng và các địa phương nói chung cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào 3 nhóm: Nâng cao chất lượng xác định giá khởi điểm; kiểm soát chặt chẽ người tham gia đấu giá và bảo đảm phiên đấu giá diễn ra thực chất, minh bạch, đúng pháp luật.

Thứ nhất, về nâng cao chất lượng xác định giá khởi điểm

Cần rà soát, cập nhật dữ liệu phục vụ việc xây dựng bảng giá đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất và xác định giá khởi điểm theo căn cứ pháp luật áp dụng cho từng trường hợp. Khi đối chiếu dữ liệu, cần tính đến sự khác biệt về vị trí, khả năng tiếp cận, hạ tầng, quy hoạch và các hạn chế trong sử dụng đất. Nếu sử dụng giá trúng đấu giá làm thông tin đầu vào để định giá đất, cần kiểm tra người trúng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá. Hồ sơ công khai cũng cần thể hiện rõ tình trạng pháp lý, quy hoạch, hiện trạng hạ tầng và thời hạn thanh toán để người dân có đủ thông tin tính toán mức giá trước khi đăng ký.

Thứ hai, về kiểm soát người tham gia đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cần xác thực danh tính, kiểm tra điều kiện tham gia, đối chiếu các quyết định cấm còn hiệu lực và xác nhận việc nộp tiền đặt trước đúng mức, đúng hạn, đúng tài khoản. Các điều kiện cần được công bố rõ và áp dụng thống nhất. Yêu cầu về chứng minh thu nhập hoặc xác nhận số dư tài khoản chỉ được đặt ra khi có căn cứ pháp luật áp dụng cho cuộc đấu giá.

Thứ ba, về bảo đảm phiên đấu giá diễn ra thực chất, đúng pháp luật

Có thể mở rộng đấu giá trực tuyến tại những nơi đủ điều kiện, đồng thời bảo đảm lưu giữ dữ liệu về mức giá, thời điểm và thứ tự trả giá để phục vụ kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường.

Sau phiên đấu giá, cần phân công rõ đầu mối theo dõi thời hạn nộp tiền, cập nhật tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính và công khai việc hủy kết quả theo quy định. Địa phương nên theo dõi định kỳ số người tham gia hợp lệ, tỷ lệ thanh toán đúng hạn và tỷ lệ hủy kết quả. Chẳng hạn, nếu tỷ lệ bỏ cọc giảm nhưng số người tham gia hợp lệ cũng giảm mạnh, cần xem xét mức tiền đặt trước đang áp dụng có làm thu hẹp cạnh tranh hay không.

- Trân trọng cảm ơn Luật sư!