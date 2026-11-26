Tác giả: John Carreyrou / Alpha Books - NXB Thế giới

Bad Blood - Máu bẩn

Máu bẩn (Bad Blood) là tác phẩm điều tra của nhà báo John Carreyrou, phơi bày vụ lừa đảo chấn động Thung lũng Silicon của Theranos, công ty xét nghiệm máu từng được định giá 9 tỷ USD. Dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn cùng nhiều tài liệu nội bộ, cuốn sách hé lộ cách Elizabeth Holmes che giấu những thất bại công nghệ, đánh lừa nhà đầu tư và đưa bệnh nhân vào nguy cơ nhận kết quả xét nghiệm sai lệch.

Theranos báo FBI, kiện ba cựu nhân viên đánh cắp công nghệ

Năm 2007, Theranos kiện ba cựu nhân viên với cáo buộc đánh cắp bí mật công nghệ. Elizabeth Holmes đồng thời siết chặt kiểm soát nội bộ, khiến nhân viên lo sợ.

Cuối tháng tám năm 2007, các nhân viên của Theranos nhận được một email triệu tập tất cả lên tầng trên họp. Lúc này, công ty đã mở rộng tới hơn 70 nhân viên. Mọi người dừng việc lại và tập trung trước cửa phòng của Elizabeth ở tầng hai.

Bầu không khí có vẻ nghiêm trọng. Elizabeth trông cau có và giận dữ. Đứng cạnh cô là Michael Esquivel, một luật sư ăn mặc bảnh bao với lối ăn nói rất nhanh. Esquivel từng làm ở Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, hãng luật hàng đầu Thung lũng Silicon, và mới gia nhập Theranos vài tháng trước trên cương vị luật sư trưởng.

Chủ yếu là Esquivel nói. Anh thông báo rằng Theranos đang khởi kiện ba nhân viên cũ vì tội ăn trộm tài sản trí tuệ của công ty, bao gồm Michael O’Connell, Chris Todd, và John Howard. Trước đây, Howard quản lý tất cả các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời là người đã phỏng vấn tuyển dụng Ed. Todd từng đảm nhiệm vị trí của Ed, và là người chỉ đạo việc thiết kế bản mẫu 1.0. Còn O’Connell nghiên cứu chế tạo hộp chứa 1.0 cho đến khi anh rời công ty vào mùa hè năm trước.

Esquivel yêu cầu từ giờ trở đi không ai được phép liên hệ với ba người đó, đồng thời mọi thư từ và tài liệu đều phải được giữ lại. Anh sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để thu thập bằng chứng với sự hỗ trợ của Wilson Sonsini. Sau đó, anh thông báo thêm một tin khiến cả phòng giật mình.

“Chúng tôi vừa gọi cho FBI yêu cầu họ hỗ trợ vụ việc này.”

Ed và Shaunak đoán rằng Gary Frenzel đang hoảng sợ trước tình huống này. Ông chơi thân với Chris Todd, người tiền nhiệm của Ed. Trước khi theo Todd về Theranos, Gary từng làm việc với Todd được 5 năm ở hai công ty cũ. Sau khi Todd rời Theranos vào tháng Bảy năm 2006, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và email. Có lẽ Elizabeth và Esquivel đã phát hiện ra và cảnh cáo Gary. Trông ông có vẻ căng thẳng.

Shaunak cũng từng khá thân thiết với Todd nên có thể âm thầm ghép nối các sự kiện.

Ảnh: BusinessInsider.

O’Connell, vốn có bằng sau tiến sĩ về công nghệ nano của Stanford, nghĩ rằng ông đã giải quyết được các vấn đề liên quan đến kênh dẫn vi lưu đang gây khó khăn cho hệ thống Theranos và thuyết phục Todd cùng nhảy ra thành lập một công ty riêng gọi là Avidnostics. O’Connell cũng trao đổi với Howard và được ông giúp đỡ, tư vấn nhưng Howard từ chối tham gia công ty mới. Avidnostics rất giống với Theranos, ngoại trừ một điểm: họ dự định nhắm vào đối tượng người dùng là các bác sĩ thú y vì cho rằng thiết bị xét nghiệm máu động vật sẽ dễ xin phép chính quyền hơn so với thiết bị dùng trên người.

Họ đã tìm đến một vài nhà đầu tư mạo hiểm để gọi vốn nhưng đều thất bại, rốt cuộc O’Connell vì quá nôn nóng nên đã gửi email hỏi Elizabeth có muốn nhượng lại giấy phép công nghệ của Theranos hay không.

Một sai lầm lớn.

Elizabeth vốn lúc nào cũng luôn lo lắng, nhiều khi tới mức thái quá, về việc rò rỉ các thông tin độc quyền của công ty. Cô yêu cầu không chỉ nhân viên mà bất kỳ ai bước vào văn phòng của Theranos hay có mối quan hệ làm ăn với họ đều phải ký cam kết không tiết lộ thông tin. Ngay cả trong nội bộ công ty, cô cũng kiểm soát chặt chẽ việc lưu hành thông tin.

Và hành động của O’Connell đã khẳng định mối nghi ngờ khủng khiếp nhất của cô. Chỉ trong vòng vài ngày, cô đã chuẩn bị xong các thủ tục tố tụng. Ngày 27 tháng 8 năm 2007, Theranos đệ đơn khiếu nại dài 14 trang lên Tòa án Tối cao của California. Họ đề nghị tòa ra lệnh cách ly tạm thời đối với ba nhân viên cũ của công ty, chỉ định một người giám sát “nhằm đảm bảo rằng họ không sử dụng hay tiết lộ các bí mật thương mại của Nguyên đơn,” và phê chuẩn rằng Theranos chịu 5 loại thiệt hại tài chính khác nhau.

Suốt nhiều tháng sau đó, không khí làm việc trong công ty trở nên nặng nề, ngột ngạt. Nhân viên thường xuyên nhận được email nhắc nhở về việc phải lưu giữ tài liệu và Theranos rơi vào tình trạng thiết quân luật. Trưởng nhóm Công nghệ Thông tin, kỹ sư Matt Bissel, triển khai các tính năng an ninh khiến mọi người đều cảm thấy mình đang bị theo dõi. Kể cả hành động cắm USB vào máy tính trong văn phòng cũng không qua mắt được Bissel. Một nhân viên bị bắt quả tang khi đang làm việc đó và bị sa thải ngay lập tức.