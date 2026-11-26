Nhóm thanh thiếu niên có hành vi lệch chuẩn viết cam kết không tái phạm.

Tại buổi làm việc, cơ quan Công an phân tích những nguy cơ, hậu quả pháp lý của hành vi tàng trữ, mang theo, sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn hoặc thể hiện bản thân. Các thanh thiếu niên liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm, viết cam kết không tái phạm, không mang theo, sử dụng hung khí trái quy định, không tụ tập gây rối, làm mất ANTT. Công an xã Kim Điền cũng đề nghị gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; quan tâm đến tâm tư, các mối quan hệ và hoạt động trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch chuẩn.