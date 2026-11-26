Đối tượng Vang Văn Đức bị bắt giữ cùng tang vụ trộm.

Theo đó, chiều 14-11, Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An, tiếp nhận tin báo có kẻ gian đột nhập một nhà dân tại xã Hùng Chân và lấy đi tài sản gồm nhiều trang sức bằng vàng với khối lượng 29 chỉ, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính tại thời điểm mất khoảng 470 triệu đồng. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, gây thiệt hại tài sản lớn cho người dân nên Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương rà soát, xác minh.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an ghi nhận đối tượng gây án đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt và không để lại dấu vết tại hiện trường; khi đột nhập và tẩu thoát, đối tượng lựa chọn địa hình đường đồi núi, tránh sự phát hiện của camera an ninh tại nhà dân và trên đường. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm là Vang Văn Đức (1991, trú xã Hùng Chân) và nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động và không để đối tượng có thời gian tẩu thoát, tẩu tán tài sản, các tổ công tác kiên trì truy xét, xác minh, truy tìm trên nhiều địa bàn. Đến ngày 15-11, tổ công tác bắt giữ Vang Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng). Tại Cơ quan điều tra, Vang Văn Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm toàn bộ tài sản trong két, sau đó đưa tài sản trộm cắp được chôn trong vườn nhà mình, rồi bỏ trốn. Cơ quan Công an đã thu hồi tài sản để trao trả bị hại. Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo, thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng. Đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân như không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ… để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản có giá trị. Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác và thực hiện các biện pháp gia cố hệ thống cửa nhà đảm bảo an toàn, chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ; sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong; không để đồ vật nhỏ gọn có giá trị gần cửa sổ, nơi kẻ gian có thể lợi dụng câu móc, lấy trộm; lắp đặt thiết bị an ninh. Nếu bị mất trộm tài sản, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.