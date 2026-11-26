Như VietNamNet đã thông tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can để đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội.

Theo đó, bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn", thành viên góp vốn Công ty Alma) và 12 bị can khác bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND Tối cao phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Trước khi gây ra vụ án này, Tuấn "thần đèn" có tiền án về các tội: Cố ý gây thương tích; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác; Cho vay nặng lãi.

Nguyễn Anh Tuấn ra trại vào ngày 24/3/2020. Đến cuối năm 2021, Tuấn "thần đèn" cùng Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn "HD") và Trịnh Xuân Thành (tức Thành Tấn) hùn vốn làm ăn. Cả 3 góp 8 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Alma.

Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn") tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng, Nguyễn Anh Tuấn và Thành thống nhất giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để Công ty Alma được khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn.

Tháng 10/2023, Công ty Alma trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,611 triệu m3 với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Việc làm ăn ban đầu thuận lợi, Tuấn "thần đèn" cùng bạn làm ăn thu về tiền tỷ. Cáo trạng thể hiện, từ tháng 7/2024 - 5/2025, Tuấn "thần đèn" hưởng lợi 10 tỷ đồng, Trịnh Văn Tuấn và Thành mỗi người hưởng lợi 7 tỷ đồng.

Để tăng thêm thu nhập, tháng 7/2024, khi Công ty Alma bắt đầu khai thác đất đá tại mỏ Tượng Sơn, Tuấn "thần đèn" cùng đồng bọn thỏa thuận với khách hàng về việc ghi giá bán trên hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Các trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì sẽ không kê khai khối lượng khoáng sản đã khai thác, để ngoài sổ sách đối với phần doanh thu này.

Kết quả điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty Alma đối với khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Alma còn khai thác 78.483,98 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế, chi phí.

Cáo trạng xác định, 53 khách hàng có tổng số 168 hóa đơn giá trị gia tăng khi mua đất của Công ty Alma. Các hóa đơn này ghi giá thấp hơn giá mua thực tế. Vì muốn mua đất nên khách hàng phải chấp thuận yêu cầu của Công ty Alma về việc ghi chênh lệch giá mua bán.

Vợ Tuấn "thần đèn" nộp tiền khắc phục cho chồng

Trong giai đoạn điều tra, các bị can và gia đình đã nộp tổng số tiền hơn 39 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Vợ chồng Tuấn "thần đèn" bị kê biên 3 bất động sản ở Hà Nội và Thanh Hóa. Trước ngày bị đưa ra xét xử, Tuấn "thần đèn" được vợ nộp hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, Trịnh Văn Tuấn cũng được vợ nộp khắc phục 7 tỷ đồng. Vợ Trịnh Xuân Thành nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, VKSND Tối cao kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.