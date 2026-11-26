Ngày 26/11, Sở Y tế TPHCM cho biết đã đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TPHCM phối hợp xác minh việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải lại video liên quan đến Bệnh viện Nhân dân 115, gây hiểu nhầm về thời điểm xảy ra vụ việc.

Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại phản ánh của thân nhân người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế trong một ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim học xuất hiện trở lại trên Facebook, TikTok và YouTube.

Theo Sở Y tế TPHCM, qua rà soát và báo cáo của bệnh viện, vụ việc xảy ra vào đêm 1/8/2018 và đã được giải quyết ngay tại thời điểm đó.

Đoạn video phản ánh thái độ ứng xử của nhân viên y tế từ năm 2018 đang được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã xác minh, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết ý kiến của gia đình người bệnh. Sau khi được giải thích, gia đình chủ động gỡ bài đăng. Người bệnh tiếp tục được điều trị ổn định và xuất viện an toàn.

Bệnh viện cũng đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan trong kíp trực, đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam - Học viện Quân y để xử lý bác sĩ có liên quan theo quy định.

Sở Y tế TPHCM nhận định việc đăng tải lại video từ hơn 8 năm trước nhưng không làm rõ thời điểm khiến người xem hiểu nhầm đây là sự việc vừa xảy ra. Điều này ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện và niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đề nghị hỗ trợ xác minh, ngăn chặn việc phát tán thông tin gây hiểu nhầm. Đồng tình với kiến nghị này, Sở Y tế đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xác minh nguồn phát tán, làm rõ động cơ, mục đích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Y tế khẳng định ngành y tế thành phố luôn tiếp thu những phản ánh, góp ý chính đáng của người bệnh và thân nhân để cải tiến chất lượng phục vụ; không né tránh, bao che sai phạm của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, theo cơ quan này, cần phân biệt việc phản ánh hạn chế, sai sót nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với việc sử dụng thông tin cũ, không đúng bối cảnh, gây hiểu nhầm và làm tổn hại uy tín cơ sở y tế.

Sở Y tế khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn gốc, thời điểm và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội.